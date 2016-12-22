Трамп не исключил финансирование Соросом каравана мигрантов на границе

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятность того, что кто-то целенаправленно профинансировал движение многотысячного каравана мигрантов, который сейчас находится га границе Соединенных Штатов и Мексики, сообщает The Hill.

«Я не удивлюсь», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, профинансировал ли кто-то караван мигрантов.

«Джордж Сорос?» — задал еще один вопрос репортер.

«Я не знаю, кто, но я не удивлюсь. Многие говорят «да», — отметил американский президент.

Марш мигрантов стартовал в городе Сан-Педро-Сула на севере Гондураса в середине октября. Сначала в колонне было менее 200 человек, но к моменту пересечения границы с Гватемалой набралось уже около 1 тыс., а по мере продвижения по этой стране число участников увеличилось еще в четыре раза. 25 октября караван уже был на юге Мексики — в 1000 км от границы США. 29 октября караван достиг города Оахака в Мексике. Среди направляющихся в США мигрантов находятся выходцы из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

18 октября Дональд Трамп заявил, что решил направить на границу с Мексикой военных из-за большого числа мигрантов. 27 октября отправку военных согласовали в Пентагоне, однако там не называли число солдат, которых направят к границе. 31 октября Трамп объявил об отправке навстречу каравану мигрантов 15 тыс. солдат.