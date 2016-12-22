Мантуров назвал срок принятия решения о судьбе затонувшего плавдока ПД-50

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что решение о подъеме со дна плавучего дока ПД-50 в Мурманске будет принято в ближайшие два дня, передает ТАСС.

«Будет приниматься решение, сейчас водолазы работают. В ближайшие два дня будет принято решение», — сказал он.

По его словам, после поднятия затонувшего ПД-50 можно будет оценить ущерб, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов».

30 октября заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, курирующий ОПК, заявил, что представители Военно-морского флота и 82-го судоремонтного завода «Роснефти» войдут в комиссию по выяснению причин крушения крупнейшего в России плавдока ПД-50.

Инцидент с потоплением ПД-50 произошел 30 октября на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области при ремонте авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Во время инцидента авианосец спускали на воду. На палубу «Кузнецова» упал 70-тонный башенный кран дока. В результате произошедшего пострадали четыре человека, трое из них были доставлены в больницу с переохлаждением (они попали в воды Кольского залива), у одного из них диагностировали травму брюшной полости. Еще один человек пропал без вести.

ПД-50 был построен в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР. Длина дока составляет 330 м, ширина — 67 м, грузоподъемность — 80 тыс. т. ПД-50 считается одним из крупнейших подобных сооружений в мире.