Украинский министр поручил расследовать показ карты с российским Крымом

Министерство инфраструктуры Украины начнет расследование в отношении главы государственной службы по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») Михаила Ноняка за показ карты с Крымом в составе России. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Томко.

«Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал поручение начать служебное расследование по использованию главой «Укртрансбезопасности» Михаилом Ноняком карты с «русским» Крымом», — написала она.

Днем 31 октября Михаил Ноняк, выступая в офисе организации международного бизнеса на Украине European Business Association (EBA), показал карту Европы, на которой Крым был окрашен в тот же цвет, что и территория России, сообщают «Украинские новости».

Как отмечает агентство, на круглом столе обсуждались вопросы международных транспортных перевозок.

Это не первый раз, когда на Украине и в других странах полуостров на карте оказывается помечен как территория России. В конце октября за карту пришлось извиняться итальянской компании Ortelio. В сентябре польская газета Przeglad Sportowy опубликовала карту Европы со странами, клубы из которых участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. На изображении полуостров Крым показали как часть России.

В августе в украинском детском издательстве «Утро» вышла познавательная книга Елены Котенко «Растительный мир», на одной из иллюстраций которой полуостров Крым был обозначен как территория России.