Киев потребовал от Bloomberg перекрасить Крым на карте

Карта с изображением Украины без Крыма, опубликованная американским агентством Bloomberg, привела к скандалу. Исправить изображение потребовало украинское посольство в США, обвинив журналистов в потворстве «российской пропаганде»

Фото: @business / twitter

Посольство Украины в США в своем Twitter обратилось к агентству Bloomberg с требованием перекрасить полуостров Крым в цвет Украины на инфографике. Журналистов украинские дипломаты призвали «прекратить играть в агрессивные игры России».

Инфографика агентства Bloomberg была посвящена выборам в странах с развивающейся экономикой. На карте в том числе были Украина (закрашенная в желтый цвет) и Россия (темно-серая). Полуостров Крым журналисты Bloomberg раскрасили в светло-серый, не обозначив его принадлежность к какой-либо из двух стран.

Украинские дипломаты обратили на это внимание, потребовав от Bloomberg изменить карту. «Журналистика должна быть корректной. Bloomberg, не играйте в российские агрессивные игры и пропаганду! Крым временно находится под российской оккупацией, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины», — говорится в сообщении посольства.

Принадлежность Крыма на картах неоднократно становилась поводом для политических разногласий. Так, летом 2017 года МИД Украины направил ноту протеста в МИД Казахстана из-за показанной на художественной выставке «Астана Арт Фест» карты Украины без Крыма.

В марте 2018 года года карта Украины без Крыма появилась в эфире украинского телеканала СТБ. Изображение, на котором отсутствовал полуостров, как выяснилось в результате внутреннего расследования, монтажер взял из стоковой базы изображений на английском языке. Телеканал извинился за этот инцидент. Сотрудничество с режиссером монтажа, выбравшим карту, было прекращено.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в регионе в марте 2014 года. Киев рассматривает действия Москвы как «оккупацию» украинской территории. Вхождение полуострова в состав России не признает и международное сообщество.