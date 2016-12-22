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Итальянская компания объяснила карту с российским Крымом
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Итальянская компания объяснила карту с российским Крымом
Политика, 11:32
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Итальянская компания объяснила карту с российским Крымом

Итальянская компания Ortelio выпустила карту, на которой Крым был изображен как часть России, из-за ошибки, сообщили РБК в Ortelio.

«Приносим извинения за неудобства, мы уже подготовили исправленный вариант карты», — ответили в компании. В Ortelio подчеркнули, что это была ошибка, которая «не связана с какими-либо политическими убеждениями».

Накануне, 23 октября, на российский Крым на карте от итальянской компании обратили внимание в соцсетях, отмечает украинское издание «Обозреватель».

СБУ завела дело за изготовление календарей к ЧМ-2018 с российским Крымом
Политика

Изображение Крыма в составе России на картах неоднократно становилось поводом для скандалов. В июне агентство Bloomberg опубликовало карту о выборах в странах с развивающейся экономикой и не уточнило принадлежность полуострова. Украинское посольство в США призвало журналистов агентства не играть в «российские агрессивные игры и пропаганду».

В мае Служба безопасности Украины завела уголовное дело из-за того, что в стране напечатали календари к чемпионату мира по футболу, где Крым был показан частью России. Правоохранители назвали календари «антиукраинской продукцией», дело было заведено по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения на полуострове референдума. Киев не признал итоги голосования и считает эту территорию «временно оккупированной». В Москве считают, что референдум прошел законно. В 2016 году президент России Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «исторически закрытым», подчеркнув, что жители полуострова сделали свой выбор.

Теги: Крым , карта
Главное
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