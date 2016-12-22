Посольство в США рекомендовало ЦРУ обновить карту России

Посольство России в Вашингтоне посоветовало Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) обновить карту России и сведения о территории и населении страны. Пожелание было опубликовано в Twitter дипмиссии в ответ на серию твитов спецслужбы о России и Хорватии в день матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

«Поздравления принимаются. Пожалуйста, обновите свою карту России и данные статистки», — написали в посольстве.

К посту была прикреплена карта России с Крымом, а также данные о населении страны на 2018 год (146,9 млн человек) и ее площади (17125181 кв. км.)

7 июля перед матчем Россия — Хорватия ЦРУ опубликовало несколько твитов со сведениями об обеих странах «Мировой книги фактов ЦРУ», включая изображения государственных флагов и политической карты России, на которой она была обозначена без Крыма.

Мировое сообщество не признало присоединение полуострова к России в марте 2014 года. 27 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины, объявив крымский референдум 16 марта 2014 года не имеющим законной силы. За резолюцию проголосовали 100 государств, против 11 — Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Куба, КНДР, Зимбабве, Никарагуа, Россия, Сирия, Судан, воздержались 58 государств.

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