На Украине вышла книга с изображением Крыма в составе России

​В украинском детском издательстве «Утро» вышла познавательная книга Елены Котенко «Растительный мир», на одной из иллюстраций которой полуостров Крым обозначен как территория России. Об этом сообщает телевизионная служба новостей канала «1+1».

«Это ошибка дизайнера. Книга будет снята с продажи и редактироваться», — сообщили каналу в издательстве.

Немецкий общественный телеканал 3sat 16 августа показал в эфире документальный фильм «Сплошь Сибирь», где на карте Крым был включен в состав России. В июне Bloomberg опубликовал карту с изображением Украины без Крыма. Посольство Украины в США обратилось к агентству с требованием перекрасить цвет полуострова на карте.​ В марте на украинском телеканале СТБ вышел в эфир выпуск проекта «Холостяк», в котором показали карту Украины без Крыма. Пресс-служба сообщила, что карта без Крыма была взята с международного стока графических шаблонов, зарегистрированного в Нью-Джерси (США). Режиссер монтажа был уволен, СМИ принесло извинения.



Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украина результаты голосования не признает и считает полуостров временно оккупированной территорией.