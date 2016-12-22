Козак призвал нефтяников не жаловаться на недополучение доходов

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с представителями российских нефтяных компаний заявил им о необходимости обеспечить экономику страны достаточным количеством нефтепродуктов и призвал не жаловаться на недополученные доходы, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня ссылки на то, что мы недополучаем доходы в связи с поставками на внутренний рынок, они не принимаются ни гражданами, ни другими экономическими субъектами, не могут быть приняты и политическим руководством нашей страны», — сказал Козак. Он добавил, что для получения доходов от экспорта сначала необходимо обеспечить экономику России нефтью и нефтепродуктами.

Ранее на заседании правительства Козак рассказал, что пакет документов «о применении крайней меры» в отношении нефтяников из-за ситуации с ценами на бензин уже готов. Премьер-министр Дмитрий Медведев тогда сообщил, что стабилизации ситуации на рынке можно добиться как соглашением с нефтяными компаниями, так и введением заградительных пошлин.

Весной в России зафиксировали скачок цен на бензин. Тогда власти решили снизить акцизы на топливо, ввели надбавку к ним и разрешили вводить дополнительные экспортные пошлины до 90% на нефтепродукты. Независимые автозаправочные станции отреагировали на такие меры негативно, они предупредили, что к концу года с рынка могут уйти небольшие компании, а цена на бензин может подняться до 100 руб. за литр. В Российском топливном союзе также призвали отменить заморозку цен на заправках, аргументируя это тем, что рост цен на нефтепродукты сделает их продажу невыгодной для независимых АЗС.