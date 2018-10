Бывший главный экономист ЕАБР возглавил Sberbank Investment Research

Ярослав Лисоволик, который до сентября занимал должность главного экономиста Евразийского банка развития (ЕАБР), возглавил аналитическое управление корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка (Sberbank CIB) — Sberbank Investment Research. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Сбербанка. Ранее о новом месте работы Лисоволика сообщило со ссылкой на двух знакомых с ситуацией источников ​агентство Bloomberg.

Агентство уточняет, что Лисоволик приступит к своим новым обязанностям с ноября.

Лисоволик более 20 лет работает в сфере экономики. В разное время он возглавлял аналитический департамент российского отделения Deutsche Bank и входил в состав его правления, с 2015 года был главным экономистом ЕАБРа. Он является членом экспертного совета при правительстве и программным директором Международного дискуссионного клуба «Валдай». Оперативно Лисоволик на звонки РБК не ответил.​

Ране​е должность руководителя аналитического управления Sberbank CIB занимал Александр Кудрин, который ушел в отставку в конце мая, на следующий день после того, как из его подразделения был уволен Александр Фэк — автор критических отчетов о «Роснефти» и «Газпроме». В одном из докладов говорилось, что газовая компания работает в интересах своих подрядчиков, а не акционеров. В отчете Rosneft: We Need to Talk About Igor («Роснефть»: надо поговорить об Игоре») шла речь о том, что «Роснефть» вопреки ожиданиям инвесторов не снизила свой долг, а вместо этого направила $22 млрд «на приобретения без четкой сфокусированности». Помимо этого в докладе содержалась критика главы компании Игоря Сечина.​