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Суд до 3 апреля продлил арест режиссеру Серебренникову
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Суд до 3 апреля продлил арест режиссеру Серебренникову
Дело Серебренникова, 18:41
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Суд до 3 апреля продлил арест режиссеру Серебренникову

Мещанский суд Москвы продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, фигуранту «дела «Седьмой студии», до 3 апреля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Другим фигурантам дела, бывшему руководителю департамента господдержки искусства Минкультуры Софье Апфельбаум и экс-директору «Седьмой студии» Юрию Итину также продлили арест до 3 апреля. Защита просила суд освободить их под запрет определенных действий.

Действующие лица: кто проходит по делу Серебренникова
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В середине сентября Следственный комитет завершил расследование дела, по которому также проходят бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и бывший бухгалтер студии Нина Масляева. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, они похитили 133 млн руб. из 214 млн руб., которые в 2011–2014 годах выделили «Седьмой студии» из бюджета на развитие проекта «Платформа».

Суд назначил на 25 октября начало рассмотрения по существу уголовного дела.

Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов ранее заявлял, что расследование «фактически не было проведено». Он отметил, что следствие не проводило экспертизы и допросы по каждому из сотен мероприятий, прошедших в рамках «Платформы». В начале октября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Мещанский суд.

Теги: Кирилл Серебренников , «Седьмая студия»
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