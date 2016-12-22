Губернатор Архангельской области уточнил информацию о взрыве в здании ФСБ
Общество, 11:09
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Губернатор Архангельской области уточнил информацию о взрыве в здании ФСБ
Один человек погиб и три ранены при взрыве в Архангельске, заявил губернатор региона Игорь Орлов. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Сработало неустановленное взрывное устройство. Трое находятся в больнице. Есть погибший, личность которого устанавливается», — сказал он.
Орлов уточнил, что взрыв произошел внутри здания управления ФСБ по Архангельской области.
Утром 31 октября стало известно, что взрыв небольшой мощности произошел рядом со зданием управления ФСБ по Архангельской области. Факт взрыва подтвердили в МЧС и Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Здание управления было эвакуировано. Причины произошедшего выясняются.