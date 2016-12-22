Губернатор Архангельской области уточнил информацию о взрыве в здании ФСБ

Один человек погиб и три ранены при взрыве в Архангельске, заявил губернатор региона Игорь Орлов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сработало неустановленное взрывное устройство. Трое находятся в больнице. Есть погибший, личность которого устанавливается», — сказал он.

Орлов уточнил, что взрыв произошел внутри здания управления ФСБ по Архангельской области.

Видео: Телеканал РБК

Утром 31 октября стало известно, что взрыв небольшой мощности произошел рядом со зданием управления ФСБ по Архангельской области. Факт взрыва подтвердили в МЧС и Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Здание управления было эвакуировано. Причины произошедшего выясняются.