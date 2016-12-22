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Взрыв произошел у здания ФСБ в Архангельске
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Взрыв произошел у здания ФСБ в Архангельске
Общество, 09:42
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Взрыв произошел у здания ФСБ в Архангельске
По предварительным данным, у здания областного управления ФСБ произошел небольшой взрыв, известно об одном погибшем. Официального подтверждения пока не поступало
Фото: Мария Вавилина / VK

Взрыв небольшой силы произошел в Архангельске, около здания управления ФСБ по Архангельской области. Об этом «Интерфаксу» и ТАСС сообщили источники в экстренных службах.

Это был «хлопок небытового характера, пострадал один человек», сообщил собеседник «Интерфакса». Агентство также со ссылкой на источник в службе скорой помощи позже сообщило, что врачи не смогли помочь пострадавшему и он скончался.

В здании ФСБ прошла эвакуация.

Фото: Василина Мамонова / VK

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили РБК, что у регионального здания ФСБ «произошел инцидент», на место выехали спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется. В управлении СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу отказались комментировать информацию о взрыве.

Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) подтвердили РБК, что у здания управления произошел взрыв, причины сейчас выясняются.

Губернатор Архангельского края Игорь Орлов также сообщил об одном погибшем при взрыве, по его данным, были ранены три человека, они госпитализированы. Орлов уточнил, что взрыв произошел внутри здания управления службы, пишет ТАСС.

​Местное издание 29.ru сообщает, что правоохранительные органы перекрыли Троицкий проспект, где расположено здание ФСБ.

Авторы: Маргарита Девяткина, Мария Кокорева.
Теги: взрыв , Архангельск , УФСБ
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