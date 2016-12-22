«Победа» сообщила о сбоях онлайн-регистрации рейсов из Мюнхена

В онлайн-регистрации рейса «Победы» из Мюнхена 30 октября произошел сбой, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

В «Победе» объяснили, что 29 октября ввели новую услугу — бесплатную онлайн-регистрацию на рейсах из зарубежных аэропортов. Отныне пассажиры, не прошедшие онлайн-регистрацию, во всех зарубежных аэропортах теперь самостоятельно оплачивают услугу агента по регистрации в аэропорту. Раньше это делала сама «Победа». «В понедельник к нам обращались клиенты, которые пытались оспорить необходимость доплаты, ссылаясь на невозможность самостоятельно зарегистрироваться онлайн», — сказали в компании.

Как отмечают в «Победе», большая часть пассажиров просто забыла пройти онлайн-регистрацию и пыталась воспользоваться привычно бесплатными услугами агента в аэропорту. При этом несколько пользователей действительно не могли пройти регистрацию онлайн из-за технического сбоя, за них плату внесла авиакомпания.

В «Победе» пояснили РБК, что платная регистрация в зарубежных аэропортах была введена для того, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за роста цен на топливо.

В июле авиакомпании предупредили, что готовы поднять цены на билеты как из-за подорожания авиакеросина, так и из-за роста НДС. В частности, тогда же «Аэрофлот» повысил топливный сбор. В августе Минтранс предложил компенсировать перевозчикам часть трат на топливо, выделив им более 22 млрд руб. В сентябре «Аэрофлот» предупредил о прогнозируемом снижении прибыли