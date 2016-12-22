Авиакомпании оценили рост цен на билеты из-за повышения НДС в Москве

Увеличение налога на рейсы через Москву приведет к подорожанию билетов по всем направлениям на как минимум 8-10%, считают в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) считает, что результатом возможного повышения НДС на внутренних рейсах через Москву с действующих 10 до 20% станет подорожание билетов и увеличение нагрузки на отрасль. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

До конца 2020 года для внутрироссийских авиаперевозок действует ставка НДС в размере 10%. В правительстве обсуждается вариант обнуления ставки для внутренних линий, что позволит выполнить указ президента о развитии региональной авиации. С предложением обнулить ставку налога выступала попавшая под санкции «Ренова» Виктора Вексельберга, которая владеет «Аэропортами регионов». Такое предложение поддерживают ФАС и Минтранс. Пока что НДС не облагаются рейсы в Крым и Севастополь, также от уплаты налога освободят Калининград и Дальний Восток.

Минфин, как писали «Ведомости», одновременно с обнулением ставки для региональных рейсов предлагал повысить НДС с 10 до 18% для рейсов, следующих через столичные аэропорты (предложение выдвигалось в апреле, до повышения НДС до 20%).

По информации АЭВТ для Москвы рассматриваются все три варианта: обнуление, сохранение льготной ставки в размере 10% и повышение ее до 20%. Последний вариант первый вице-премьер Антон Силуанов уже предложил премьеру Дмитрию Медведеву, уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В ассоциации посчитали, что новые льготы для региональных рейсов обойдутся бюджету в 17 млрд руб. При этом увеличение НДС для полетов через Москву принесет казне 37 млрд руб. (через столицу выполняются 75% всех рейсов). Таким образом, нагрузка на отрасль увеличится на 20 млрд руб., что приведет к подорожанию тарифов по всем направлениям на не менее чем 8-10%, сказал газете президент АЭВТ Владимир Тасун.

​«Для развития здоровой коммерческой деятельности авиакомпаний целесообразным было бы сохранить ставку НДС в размере 10% для российских рейсов через Москву и обнулить для минующих МАУ», — считает он.

Ранее, 25 июля, сообщалось о том, что из-за роста цен на авиационное топливо на 20% «Аэрофлот» повысит топливный сбор на всех внутренних рейсах. В связи с этим билеты комфорт- и экономкласса подорожают на 200 руб., а бизнес-класса на 400 руб.