СМИ узнали о «неизбежном» подорожании авиабилетов в России

С 26 июля «Аэрофлот» повысит цены на авиабилеты за счет увеличения топливного сбора, узнал «Коммерсантъ» из письма компании. Рост цен на авиатопливо и связанное с ним подорожание билетов коснется и пассажиров других авиакомпаний

Авиабилеты в России в скором времени должны «неизбежно подорожать» пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «Аэрофлота» турагентам. Причиной скачка цен стал рост цен на авиационное топливо на 20% этой весной.

Из письма «Аэрофлота» следует, что авиакомпания повысит топливный сбор уже с 26 июля на всех внутренних рейсах. Для эконом-и комфорт-класса повышение составит 200 рублей, для бизнес-класса — 400 рублей.

Несмотря на то, что в «Аэрофлоте» отказались официально прокомментировать эти данные, получение письма подтвердили крупные сервисы бронирования билетов — OneTwoTrip и Biletix. Помимо отечественного аэрофлота о росте топливных сборов заявили и действующие на российском рынке иностранные компании, например Qatar Airways. Согласно словам источников издания на туристическом рынке, авиакомпании предупредили операторов о росте цен на €20 — €40 на международных рейсах. По оценке собеседника «Коммерсанта», при продолжении этой тенденции билеты в пакетных турах могут подорожать к зиме на 10%.

О том, что рост цен на топливо может привести к скачку цен на билеты, авиаперевозчики в начале лета предупреждали правительство. Тогда к вице-премьеру Максиму Акимову с открытым письмом обратилась Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входит 27 авиакомпаний. В письме указывалось, что только за 2017 год авиакеросин в среднем подорожал более чем на 23%, эта же тенденция продолжилась и в 2018 году. Из-за этого авиакомпании могут быть вынуждены пойти на «непопулярные меры компенсирующего характера», а именно — на введение дополнительного топливного сбора, предупредили АВЭТ. Эта мера, заключили авторы письма, «негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей». Для решения этой проблемы авиаперевозчики попросили подключить к анализу роста цен на авиакеросин ФАС.

ФАС уже привлекалась к изучению ситуации на рынке авиатоплива. В 2017 году антимонопольная служба провела проверку после жалобы авиакомпании S7 на резкий рост цен на керосин. «Нефтяников всего три организации — «Роснефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ — все, больше никого нет. Я считаю, что это сговор», — заявляла совладелица компании Наталья Филева. Однако ФАС в действиях нефтянников нарушений не нашла. «Мы пока каких-то злоупотреблений на рынке не видим. Все связано с балансом спроса и предложения на рынке», — прокомментировал ситуацию начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрия Махонина.