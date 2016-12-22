В Индонезии узнали о проблемах со скоростью у упавшего самолета Lion Air

В Индонезии узнали о проблемах со скоростью у упавшего самолета Lion Air

У самолета авиакомпании Lion Air, который упал около острова Ява 29 октября, были проблемы со скоростью. Об этом сообщили в комитете по безопасности перевозок Индонезии, передает Sky News. О других деталях не сообщается.



Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air упал через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. В результате погибли все 189 человек на борту. Среди пассажиров воздушного судна были сотрудники индонезийского Министерства финансов.

В управлении гражданской авиации Индонезии рассказали, что пилоты самолета перед крушением просили вернуться в аэропорт вылета. Само воздушное судно было введено в эксплуатацию в августе. В авиакомпании сообщили , что самолет был исправен. Однако ее генеральный директор Эдвард Сираит ​ пояснил , что у упавшего борта были технические проблемы.

Крушение Boeing 737 MAX 8 стало первой авиакатастрофой с участием самолетов такого типа. Их эксплуатация началась год назад.