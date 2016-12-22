Кадыров рассказал о встрече с участниками митингов в Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 19 октября посетил ингушское село Сурхахи, где пообщался со старейшиной Мухажиром Нальгиевым и местными жителями. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
По словам главы Чечни, ранее Нальгиев «допустил неуважительные высказывания в мой адрес». По словам старейшины, он воспринял критически заявление Кадырова в адрес народа Ингушетии и его «духовных лидеров». В ответ Кадыров сказал, что никогда не говорил неуважительно об ингушском народе.
«Я говорил об Ахмеде Погорове [экс-глава МВД республики, лидер протестов] и подобных ему, которым нет дела до земли и земельного вопроса, а преследуют политические и провокационные интересы, стремятся внести раздор между нашими народами», — заявил глава Чечни. После беседы Кадыров и Нальгиев попросили друг у друга прощения, затем глава Чечни пообщался у мечети с местными жителями.
Жители Ингушетии протестуют против ратификации соглашения об изменении границы с Чечней, документ в конце сентября подписали Кадыров и ингушский глава Юнус-Бек Евкуров. Соглашение вступило в силу 16 октября.
Кадыров 17 октября назвал неприемлемыми попытки «раздуть ситуацию» в Ингушетии. По его словам, чеченцы останутся «братьями ингушей», несмотря на действия «отдельных лиц».