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Жители Ингушетии решили судиться из-за пропажи интернета на время митинга
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Жители Ингушетии решили судиться из-за пропажи интернета на время митинга
Общество, 06:15
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Жители Ингушетии решили судиться из-за пропажи интернета на время митинга
Отключение мобильного интернета в Ингушетии совпало по времени с протестами. Сейчас жители массово жалуются в Роскомнадзор, а затем планируют требовать через суд компенсаций от «большой тройки» операторов
Участники митинга в Магасе против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней (Фото: Максим Блинов / РИА Новости )

Жители Ингушетии начали массово жаловаться в Роскомнадзор на отключение операторами мобильного интернета на период с 3 по 17 октября. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал адвокат Хусен Даурбеков, собирающий данные жалобы.

По его словам, в ведомство подано около 30 таких жалоб, в целом подобных жалоб накопилось уже более 400, каждая из них индивидуально готовится к подаче.

Авторы жалоб, несколько копий которых адвокат передал «Коммерсанту», указывают на то, что операторы отключили интернет «в отсутствие на то законных оснований и без предварительного уведомления абонента» и усматривают в этом нарушение утвержденных правительством в 2014 году Правил оказания услуг телефонной связи. Они просят привлечь своих операторов к административной ответственности за нарушение лицензионных требований (ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ).

В беседе с издание Даурбеков заметил, что у Роскомнадзора есть месяц на рассмотрение каждой жалобы. «После того как мы получим от него подтверждение, что права абонентов были нарушены, мы обратимся в суд с исками к операторам за взысканием ущерба», — добавил адвокат.

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Митинг протеста в Ингушетии против соглашения о границе между этим регионом и соседней Чечней проходил с 4 по 16 октября. Соглашение было подписано главами республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым 26 сентября. На период проведения митинга на всей территории Ингушетии ни одни из операторов не обеспечивал стабильного доступа абонентов к мобильному интернету, пишет «Коммерсантъ». При этом отсутствие интернета доставило проблем не только манифестантам и журналистам, освещавшим митинг, но и обычным жителям республики, которые не могли использовать сервисы такси и обмениваться сообщениями, возникали проблемы и с телефонными звонками, отмечает издание.

Митингующие обвинили власти Ингушетии в том, что те якобы дали «команду глушить интернет». Помощник главы Ингушетии Артем Перехрист в беседе с «Коммерсантом» сказал: «Юнус-Бек Евкуров не имеет возможности влиять на операторов связи. Тут больше и нечего отвечать».

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») и «МегаФоне» отказались от комментариев, в МТС не ответили на запрос, добавляет издание. Представитель Роскомнадзора заявил газете, что при поступлении жалоб, ведомство ответит на них в установленном порядке.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Ингушетия , мобильный интернет , митинг
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