На месте падения самолета в Индонезии нашли останки 10 погибших

На месте катастрофы самолета авиакомпании Lion Air у побережья острова Ява обнаружены останки тел 10 человек. Об этом сообщает The Straits Times.

Отмечается, что они будут направлены на анализ ДНК. Channel News Asia со ссылкой на замначальника нацполиции Ари Доно Сукманто уточняет, что в том числе были обнаружены останки ребенка.

На месте крушения также нашли личные вещи пассажиров.

Пассажирский Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, следовавший из Джакарты в Панкалпинанг, разбился через 13 минут после взлета. На борту находились 189 человек, включая 20 сотрудников Минфина Индонезии, все они погибли. В российском посольстве уточнили, что граждан страны на борту не было.

Авиаперевозчик заявил об исправности разбившегося самолета. Он был произведен в 2018 году и эксплуатировался Lion Air c 15 августа. Капитан имел около 6 тыс. часов налета. Эта авиакатастрофа стала первой для самолетов поколения MAX, которые только недавно начали поставляться авиакомпаниям.