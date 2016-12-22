На предприятии заявили об отсутствии повреждений у «Адмирала Кузнецова»

Согласно предварительным данным, российский авианосец «Адмирал Кузнецов» не пострадал в результате затопления плавдока ПД-50, в котором он стоял на ремонте в Мурманске, передает ТАСС со ссылкой на Евгения Гладышева, представителя судостроительного завода «Звездочка».
«По предварительным данным, «Адмирал Кузнецов» не поврежден, его сейчас штатно буксируют на 35-й судоремонтный завод. Более точная информация появится, когда его доставят», — сказал Гладышев.
О том, что авианосец не был поврежден во время инцидента сообщает также и источник агентства «Интерфакс». По его словам, плавдок затонул, когда «Адмирал Кузнецов» вышел из него и направился на 35-ый судостроительный завод.
Ранее сообщалось, что в ночь на 30 октября в Мурманске затонул плавдок, в котором находился «Адмирал Кузнецов». В «Звездочке» рассказали, что по предварительной версии инцидент произошел из-за скачка напряжения в электросети, в результате чего «встали насосы».
Во время затопления плавдока пострадали четыре человека. Троих из них доставили в медсанчасть, еще одного отправили в больницу, его состояние оценивают, как тяжелое.