«Адмирал Кузнецов» и ВМС Австралии: список худших авианосцев мира

«Ляонин», Китай

Авианесущий крейсер ВМС КНР. Строился на верфи в Украинской ССР для советского ВМФ. После распада Советского Союза недостроенный корабль достался Украине. В 1992 году сделанный на две трети крейсер получил название «Варяг».

Китайский бизнесмен Сюй Цзэнпин купил его в 1998 году за $20 млн. Как писала газета South China Morning Post, Украина не хотела продавать «Варяг» для военных целей, поэтому Цзэнпин осуществлял сделку, одобренную Пекином, якобы для строительства плавучего казино, хотя на самом деле недострой покупали для китайского военного флота.

В Китае крейсер был достроен и в 2012 году стал одним из двух существующих авианосцев ВМС КНР. После аварии использовался в основном в учебных целях, ​в апреле 2018 года его признали дефектным и допустили к списанию