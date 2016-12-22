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«Адмирал Кузнецов» и ВМС Австралии: список худших авианосцев мира
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«Адмирал Кузнецов» и ВМС Австралии: список худших авианосцев мира
Общество, 13:58
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«Адмирал Кузнецов» и ВМС Австралии: список худших авианосцев мира
Издание Business Insider составило список худших авианосцев, выбрав из 42 авианесущих кораблей, стоящих на вооружении 14 военных флотов по всей планете. В список из семи кораблей вошел и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» ВМС России, участвовавший в операции в Сирии. Полный список — в обзоре РБК
«Ляонин», Китай
Фото: Bobby Yip / Reuters

Авианесущий крейсер ВМС КНР. Строился на верфи в Украинской ССР для советского ВМФ. После распада Советского Союза недостроенный корабль достался Украине. В 1992 году сделанный на две трети крейсер получил название «Варяг».

Китайский бизнесмен Сюй Цзэнпин купил его в 1998 году за $20 млн. Как писала газета South China Morning Post, Украина не хотела продавать «Варяг» для военных целей, поэтому Цзэнпин осуществлял сделку, одобренную Пекином, якобы для строительства плавучего казино, хотя на самом деле недострой покупали для китайского военного флота.

В Китае крейсер был достроен и в 2012 году стал одним из двух существующих авианосцев ВМС КНР. После аварии использовался в основном в учебных целях, ​в апреле 2018 года его признали дефектным и допустили к списанию

«Адмирал Кузнецов», Россия
Фото: Министерство обороны Великобритании / РИА Новости

Единственный авианесущий крейсер в составе Военно-морского флота России. Построен, как и «Ляонин», Черноморским судостроительным заводом в Николаеве. Был спущен на воду в 1987 году, его длина — 306 м, ширина — 71 м. Экипаж состоит из 1980 человек. В авиационную группу входят 50 самолетов и вертолетов.

Крейсер принимал участие в военной операции России в Сирии. По подсчетам РБК, стоимость похода корабля составила от 7,5 млрд до 10 млрд руб. В апреле 2018 года был подписан контракт на ремонт судна, который должен закончиться в 2020 году.

Как рассказал Business Insider старший научный сотрудник Центра военно-морских исследований Дмитрий Горенбург, основная проблема авианосца заключается в двигательной системе, которую он назвал ненадежной

«Чакри Нарубет», Таиланд
Фото: PH3 Alex C. Witte / USN

Легкий авианосец ВМС Таиланда был введен в эксплуатацию в 1997 году. Используется в основном для патрулирования особой экономической зоны и спасательных операций. Большую часть времени с момента спуска на воду провел в порту. Bussiness Insider включил его в рейтинг худших авианосцев не потому, что корабль технически устарел, а потому, что он не используется по назначению

«Уосп» (LHD-1), США
Фото: Steve Helber / AP
Многоцелевой десантный корабль ВМС США. С 2004 по 2011 год почти не участвовал в операциях и большую часть времени провел в порту. В 2013 году представитель американских военно-морских сил заявил, что причина этого — использование корабля для испытаний ударного истребителя, что было опровергнуто отставным генералом морской пехоты в интервью Marine Times
«Канберра» (L02), Австралия
Фото: U.S. Navy
Универсальный десантный вертолетоносец ВМС Австралии — один из двух авианесущих кораблей в ее флоте. Спущен на воду в 2014 году. Принял участие в крупнейших в мире военно-морских учениях RIMPAC (Учения стран Азиатско-тихоокеанского региона. — РБК), но в марте 2017 году вынужден был вернуться в порт из-за серьезных проблем с ходовой установкой. Было объявлено, что починка займет не более десяти дней, но через два месяца «Канберра» еще стояла в сухом доке. Речь может идти о дефекте конструкции, считают военные эксперты
«Аделаида» (L01), Австралия
Фото: Bullit Marquez / AP
Универсальный десантный корабль-вертолетоносец ВМС Австралии. Введен в эксплуатацию в 2015 году. Как и «Канберра», в 2017 году после проблем с двигателем отправлен в порт
«Джеральд Р. Форд» (CVN-78), США
Фото: Ridge Leoni / U.S. Navy

Авианосец ВМС США. Был введен в эксплуатацию в 2017 году. Во время церемонии спуска на воду президент США Дональд Трамп назвал авианосец «Стотысячетонным посланием миру»

На нем может быть размещена авиационная группа в ​90 самолетов, вертолетов и БПЛА, однако пока у авианосца нет сформированной авиагруппы, что делает его не готовым к бою.

В 2016 году агентство Bloomberg писало, что корабль не прошел первичные испытания и отправлен на доработку из-за серьезных неполадок в системах взлета и посадки самолетов, самообороны и доставки вооружений, а также из-за проблем с радарами. В мае 2018 года, когда корабль проходил испытания, его двигатель вышел из строя, что привело «Джеральда Форда» в порт всего через три дня после выхода в море

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , авианосец , ВМС России , «Адмирал Кузнецов»
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