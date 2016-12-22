«Адмирал Кузнецов» и ВМС Австралии: список худших авианосцев мира

Авианесущий крейсер ВМС КНР. Строился на верфи в Украинской ССР для советского ВМФ. После распада Советского Союза недостроенный корабль достался Украине. В 1992 году сделанный на две трети крейсер получил название «Варяг».
Китайский бизнесмен Сюй Цзэнпин купил его в 1998 году за $20 млн. Как писала газета South China Morning Post, Украина не хотела продавать «Варяг» для военных целей, поэтому Цзэнпин осуществлял сделку, одобренную Пекином, якобы для строительства плавучего казино, хотя на самом деле недострой покупали для китайского военного флота.
В Китае крейсер был достроен и в 2012 году стал одним из двух существующих авианосцев ВМС КНР. После аварии использовался в основном в учебных целях, в апреле 2018 года его признали дефектным и допустили к списанию
Единственный авианесущий крейсер в составе Военно-морского флота России. Построен, как и «Ляонин», Черноморским судостроительным заводом в Николаеве. Был спущен на воду в 1987 году, его длина — 306 м, ширина — 71 м. Экипаж состоит из 1980 человек. В авиационную группу входят 50 самолетов и вертолетов.
Крейсер принимал участие в военной операции России в Сирии. По подсчетам РБК, стоимость похода корабля составила от 7,5 млрд до 10 млрд руб. В апреле 2018 года был подписан контракт на ремонт судна, который должен закончиться в 2020 году.
Как рассказал Business Insider старший научный сотрудник Центра военно-морских исследований Дмитрий Горенбург, основная проблема авианосца заключается в двигательной системе, которую он назвал ненадежной
Легкий авианосец ВМС Таиланда был введен в эксплуатацию в 1997 году. Используется в основном для патрулирования особой экономической зоны и спасательных операций. Большую часть времени с момента спуска на воду провел в порту. Bussiness Insider включил его в рейтинг худших авианосцев не потому, что корабль технически устарел, а потому, что он не используется по назначению
Авианосец ВМС США. Был введен в эксплуатацию в 2017 году. Во время церемонии спуска на воду президент США Дональд Трамп назвал авианосец «Стотысячетонным посланием миру»
На нем может быть размещена авиационная группа в 90 самолетов, вертолетов и БПЛА, однако пока у авианосца нет сформированной авиагруппы, что делает его не готовым к бою.
В 2016 году агентство Bloomberg писало, что корабль не прошел первичные испытания и отправлен на доработку из-за серьезных неполадок в системах взлета и посадки самолетов, самообороны и доставки вооружений, а также из-за проблем с радарами. В мае 2018 года, когда корабль проходил испытания, его двигатель вышел из строя, что привело «Джеральда Форда» в порт всего через три дня после выхода в море