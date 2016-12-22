В Атланте перехватили подозрительную посылку для CNN

Правоохранительные органы перехватили еще одну подозрительную посылку, отправленную на адрес телекомпании CNN в Атланте. Заявление президента телекомпании Джеффа Цукера опубликовано в Twitter.

«Этим утром еще одна подозрительная посылка была перехвачена в почтовом отделении Атланты», — говорится в сообщении. Телеканал также отмечает, что вся почта, адресованная организации, не поступает в здание телеканала напрямую, а проходит проверку, поэтому пакет не мог бы повлиять на работу CNN, даже если бы не был перехвачен на почте.

В следующем сообщении телеканал также поблагодарил ФБР, Минюст и полицию за их работу.

В Атланте расположен главный офис телеканала — CNN Center. В здании также размещается офис компании Turner Broadcasting System, множество ресторанов и гостиница Omni Hotel. Если после проверки подтвердится, что в отправленном в Атланту пакете было взрывное устройство, это будет уже 15-я посылка такого типа, подсчитала The Washington Post.

На прошлой неделе было эвакуировано здание Time Warner Centre в Нью-Йорке, в котором располагается один из офисов CNN.

Сообщения об эвакуации офиса CNN пришли на фоне информации о посылках со взрывными устройствами, отправленных на адреса экс-президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари Клинтон, а также бывшего президента Барака Обамы. Все подозрительны пакеты были перехвачены секретной службой, которая занимается проверкой их почты.

Пакеты с самодельными устройствами также получили другие представители Демократической партии и их сторонники. В частности, одно взрывное устройство было обнаружено в почтовом ящике сооснователя и главы хедж-фонда Soros Fund Management, миллиардера Джорджа Сороса.

Сотрудники ФБР задержали подозреваемого в отправке опасных посылок, им оказался 56-летний Цезарь Сейок. Его обнаружили во Флориде, в городе Плантейшене. Там же был найден фургон, обклеенный перечеркнутыми фотографиями демократов.