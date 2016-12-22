В США задержали подозреваемого по делу о посылках с бомбами

Сотрудники ФБР задержали мужчину, подозреваемого в причастности к рассылке посылок с бомбами критикам президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники в силовых структурах.
Позднее CNN уточнило, что, по данным его источников, подозреваемый — мужчина старше 50 лет — был задержан в флоридском городке Плантейшен, неподалеку от Майами. По данным телеканала, подозреваемый проживает во Флориде, однако имеет некие «связи» с Нью-Йорком и криминальное прошлое.
В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США сообщило, что по делу задержан один человек. Источники Reuters в силовых структурах сообщили, что задержание было произведено в районе Майами.
Ранее спецслужбы США перехватили подозрительные посылки, направленные экс-президентам Биллу Клинтону и Бараку Обаме, а также вице-президенту Джо Байдену, экс-генпрокурору Эрику Холдеру, бизнесмену Джорджу Соросу, актеру Роберту де Ниро и ряду других лиц.
По данным полиции, посылки для Клинтона и Обамы содержали самодельные бомбы, начиненные неизвестным веществом.