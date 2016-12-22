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В США задержали подозреваемого по делу о посылках с бомбами
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В США задержали подозреваемого по делу о посылках с бомбами
Общество, 18:09
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В США задержали подозреваемого по делу о посылках с бомбами
По данным CNN, подозреваемый в причастности к рассылке был арестован во Флориде
Фото: Mike Segar / Reuters

Сотрудники ФБР задержали мужчину, подозреваемого в причастности к рассылке посылок с бомбами критикам президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники в силовых структурах.

Позднее CNN уточнило, что, по данным его источников, подозреваемый — мужчина старше 50 лет — был задержан в флоридском городке Плантейшен, неподалеку от Майами. По данным телеканала, подозреваемый проживает во Флориде, однако имеет некие «связи» с Нью-Йорком и криминальное прошлое.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США сообщило, что по делу задержан один человек. Источники Reuters в силовых структурах сообщили, что задержание было произведено в районе Майами.

Ранее спецслужбы США перехватили подозрительные посылки, направленные экс-президентам Биллу Клинтону и Бараку Обаме, а также вице-президенту Джо Байдену, экс-генпрокурору Эрику Холдеру, бизнесмену Джорджу Соросу, актеру Роберту де Ниро и ряду других лиц.

По данным полиции, посылки для Клинтона и Обамы содержали самодельные бомбы, начиненные неизвестным веществом.
 

Автор: Евгений Калюков.
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