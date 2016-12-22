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ФБР раскрыло детали поимки отправителя посылок с бомбами
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ФБР раскрыло детали поимки отправителя посылок с бомбами
Общество, 26 окт, 22:59
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ФБР раскрыло детали поимки отправителя посылок с бомбами
Подозреваемого в отправке посылок с бомбами критикам президента США Дональда Трампа удалось найти по отпечаткам, которые он оставил на одной из посылок. В случае признания его вины ему грозит 58 лет заключения
Джефф Сешнс и Кристофер Рэй (справа) (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

По подозрению в отправке подозрительных посылок демократам и другим критикам президента США Дональда Трампа задержан 56-летний Сизар Сейок. Об этом на брифинге в пятницу объявили генпрокурор США Джефф Сешнс и глава ФБР Кристофер Рэй, сообщает Reuters.

Рэй рассказал, что Сейока задержали в городе Плантейшен, штат Флорида. С места задержания также вывезли фургон, обклеенный пропрезиденскими наклейками, а также фотографиями демократов, лица которых были перечеркнуты красными крестами. Как уточнил глава ФБР, отпечатки пальцев Сейока были обнаружены на одной из посылок, отправленной конгрессмену Максин Уотерс.

Всего Сейоку вменяют отправку 13 посылок с бомбами. Рэй не исключил, что посылок может быть больше.

Сейоку, как уточнил генпрокуратур Сешнс, предъявлены обвиняется в совершении пяти преступлений, включая нападение на федеральных офицеров и незаконную рассылку взрывчатых веществ. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит 58 лет заключения.

«Мы не потерпим такого беззакония, особенно политического насилия», — сказал генпрокуратур. Отвечая на вопрос о мотивах подозреваемого, Сешнс заявил, что тот «похоже, фанатик». Почему подозреваемый решился атаковать критиков Трампа с помощью посылок с бомбами, генпрокурор сказать затруднился.

В течение последних нескольких дней спецслужбы США перехватывали подозрительные посылки, направленные бывшим президентам США Биллу Клинтону и Бараку Обаме. Кроме того, посылки направлялись бывшему вице-президенту Джо Байдену, экс-генпрокурору Эрику Холдеру, бизнесмену Джорджу Соросу, актеру Роберту де Ниро и ряду других американцев.

Поимку подозреваемого поприветствовал в пятницу президент США Дональд Трамп. «Я рад сообщить вам, что правоохранительные органы арестовали подозреваемого и взяли его под стражу», — сообщил Трамп журналистам. Он также поблагодарил спецслужбы за «невероятную работу, мастерство и решимость».
 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: ФБР , посылки , взрывное устройство , демократы
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