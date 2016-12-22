ФБР обнаружило новые посылки с бомбами в США

Сотрудники ФБР нашли две новые посылки с самодельными бомбами, которые предназначались сенатору США от штата Калифорния Камале Харрис и миллиардеру Тому Стайеру, оба являются членами Демократической партии США. Об этом сообщается на сайте ФБР.

Посылку, которую должны были доставить Харрис, перехватили в одном из почтовых отделений города Сакраменто, пакет для Стайера — в городе Берлингем в Калифорнии. Сотрудники ФБР заверили, что все взрывные устройства обезврежены и не представляют опасности. Стайер в интервью ABC поблагодарил правоохранителей за работу и быстрое задержание подозреваемого в отправке бомб.

Им оказался 56-летний Сизар Сейок, которого задержали 26 октября в городе Плантейшен во Флориде. Там же был найден фургон, обклеенный пропрезидентскими изображениями и перечеркнутыми фотографиями демократов.

Правоохранители подозревают, что Сейок отправил подозрительные посылки для ряда политиков и общественных деятелей, в том числе бывших президентов Билла Клинтона и Барака Обамы. На одной из посылок были найдены отпечатки Сизара. Если его вина будет доказана, ему грозит 48 лет тюрьмы.