Песков рассказал о проработке встречи Путина и Ким Чен Ына

Возможность визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прорабатывается по дипломатическим каналам, при этом договоренности по срокам пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Пока нет точной договоренности по месту и по времени, но мы надеемся, что со временем все-таки удастся выйти на точное понимание», — отметил он.

16 октября помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что вопрос встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в 2018 году стоит на повестке. Обсуждаются разные варианты, российская и северокорейская стороны вносили свои предложения, отмечал он. Дмитрий Песков заявлял, что у северокорейского лидера есть приглашение посетить Россию.

В конце мая в ходе визита в КНДР глава МИД России Сергей Лавров встретился с Ким Чен Ыном и передал ему приглашение нанести визит в Россию. Президент Владимир Путин в июне отмечал, что Ким Чен Ын мог бы посетить Россию в сентябре в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке или без привязки к каким-либо международным событиям.