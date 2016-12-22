Кремль подтвердил возможность встречи Путина и Ким Чен Ына в этом году

В Кремле рассказали об обсуждении вопроса о встрече в 2018 году президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».
Он сказал, что на повестке дня стоит этот вопрос, но пока не достигнута договоренность, где и когда встретятся Путин и Ким Чен Ын. Ушаков отметил, что обсуждаются разные варианты, свои предложения вносила как российская и так и северокорейская стороны. Помощник российского лидера отметил, что как только будут достигнуты договоренности о встрече, об этом будет сообщено.
В понедельник, 15 октября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию.
В этот же день газета «Известия» со ссылкой на дипломатические источники в Южной Корее написала, что лидеры России и КНДР могут встретиться в конце октября или в начале ноября. Собеседники издания сказали, что встречу планируется провести до выборов в американский конгресс, которые запланированы на 6 ноября. Источники отмечали, что мероприятие может пройти в Москве или Владивостоке.