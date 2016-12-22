Кремль рассказал о приглашении Ким Чен Ына в Россию

Сроки приезда лидера КНДР обсуждаются по дипломатическим каналам. О вероятном визите Ким Чен Ына в Россию Пхеньян и Москва договариваются с мая

Ким Чен Ын (Фото: Zuma / ТАСС)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Северокорейский лидер имеет приглашение посетить Россию с визитом. Сроки и место будут согласованы по дипканалам», — рассказал представитель Кремля.

Ранее о вероятном визите северокорейского лидера в Россию сообщила газета «Известия» со ссылкой на осведомленнные дипломатчиеские источники в Южной Корее. «Это произойдет в конце октября или же в начале ноября, но до выборов в конгресс США, которые намечены на 6 ноября. Среди потенциальных мест встречи сейчас рассматривается и Москва, и Владивосток», — рассказал собеседник издания.

В посольстве КНДР заявили, что точная информация о визите Ким Чен Ына в Россию пока отсутствует, время визита не согласовано. В представительстве подчеркнули, что дата поездки будет зависеть «от решения руководителей двух стран». Комментировать информацию о визите в МИД России и КНДР отказались.

Информация о вероятной встрече Владимира Путина и Ким Чен Ына появилась еще в конце мая. Тогда, во время визита в Северную Корею министр иностранных дел Сергей Лавров пригласил лидера КНДР приехать в Россию, дипломатические источники называли вероятным местом Владивосток во время Восточного экономического форума.

К августе российский президент вновь выразил готовность к личной беседе в поздравительной телеграмме, направленной по случаю 73-й годовщины освобождения полуострова. «Я подтверждаю, что готов вскоре встретиться с вами для обсуждения двусторонних вопросов и региональных проблем», — цитировало северокорейское агентство ЦТАК текст послания.

В сентябре о возможном визите Ким Чен Ына в Россию заявляла и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, время приезда северокорейского лидера зависит от графика Путина: «Он намерен откликнуться на приглашение президента и в ближайшее время, не откладывая, в зависимости от графика Владимира Владимировича, он готов приехать в Россию с визитом», говорила она.

Предыдущий лидер Северной Кореи Ким Чен Ир был в России три раза. В последний раз это произошло в 2011 году.