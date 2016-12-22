ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,33 65,39 EUR Нал. 75,59 74,57 USD Бирж. 65,73 +0,01 EUR Бирж. 74,84 -0,11 USD ЦБ. 65,63 -0,11 EUR ЦБ. 74,67 -0,32 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6491,60 +5,60 IMOEX 2307,90 +0,64% RTSI 1106,17 +0,72% Brent 77,21 -0,22% DJIA 24685,29 -1,20% Nasdaq 7164,37 -2,10%
Число пострадавших из-за наводнения в Краснодарском крае превысило 300
Лента новостей
Эксперты «Валдая» спрогнозировали «перестройку» в НАТО 11:40, Политика Франшиза «Мосигры»: как открыть бизнес с большим сроком годности 11:34, Партнерский материал «Уралхим» войдет в капитал крупнейшего производителя удобрений Зимбабве 11:33, Бизнес «Другая Россия» сообщила об уголовном деле против Шалиной после акции 11:30, Общество 4 когнитивных искажения: когда мышление может ошибаться 11:26, Pink Москалькова сообщила об отсутствии результатов переговоров по «Норду» 11:16, Политика От чего зависит глобальная устойчивость пенсионной системы разных стран 11:00, Партнерский материал Песков рассказал о проработке встречи Путина и Ким Чен Ына 10:56, Политика Астрент на миллион: главные кейсы по взысканию судебной неустойки 10:51, Строительство  На борту разбившегося Boeing 737 были 20 сотрудников Минфина Индонезии 10:48, Общество В Корее могут отменить запрет на ICO 10:41, Крипто Число пострадавших из-за наводнения в Краснодарском крае превысило 300 10:36, Общество Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 10:30, РБК и Schneider Electric ЦБ назначил нового главу департамента банковского надзора 10:22, Финансы В Кузбассе из шахты эвакуировали 135 человек из-за остановки вентилятора 10:09, Общество СК назвал причиной гибели людей при наводнении бездействие чиновников 10:09, Политика Прогноз дня: эксперты предупредили о новой волне снижений 10:05, Quote Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 10:00, РБК и Volkswagen Российские ученые научились оценивать онлайн-эффект рекламы на билбордах 09:58, Технологии и медиа В Москве на автомобилистов не смогли наложить 5 млн штрафов из-за ошибки 09:49, Общество В посольстве заявили об отсутствии россиян на борту разбившегося Boeing 09:47, Общество Все мрачнее: почему потребительская уверенность россиян резко упала 09:47, Потребрынок  Ушли на второй тур: как в Грузии проходят президентские выборы 09:46, Политика СМИ выяснили план финансирования самой северной в России железной дороги 09:42, Бизнес Контролем криптовалют в России может заняться Росфинмониторинг 09:38, Крипто Крушение самолета в Индонезии 09:32, Фотогалерея  Моя боль: как перестать жить в сети и завидовать 09:30, Спецпроект РБК PINK Права, техосмотр и +20 км/ч: в ГИБДД рассказали о важных изменениях 09:21, Авто
Число пострадавших из-за наводнения в Краснодарском крае превысило 300
Общество, 10:36
0
Число пострадавших из-за наводнения в Краснодарском крае превысило 300

Число пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае возросло до 303. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Он добавил, что 14 человек госпитализированы. По данным регионального ГУ МЧС, произошли подтопления 2365 жилых домов, повреждены три моста и два участка железнодорожных путей. Отмечается, что комиссия признала пострадавшими 2,4 тыс. домовладений, в которых проживают 5,4 тыс. человек. При этом 342 человека полностью утратили имущество, еще 458 — частично.

Наводнение в Краснодарском крае. Фоторепортаж Еще 9 фото
Фотогалерея

Ранее сообщалось о 138 пострадавших. При этом источник ТАСС говорил о 145 пострадавших. Еще шесть человек погибли.

После начавшихся в середине прошлой недели дождей в Краснодарском крае был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным ГУ МЧС, 24 и 25 октября выпало 330 мм осадков.

Президент России Владимир Путин поручил губернатору региона Вениамину Кондратьеву и главе МЧС Евгению Зиничеву сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим от наводнения. В отношении чиновников Апшеронского района края возбудили уголовное дело по ст. 293 УК (халатность).

Теги: Краснодарский край , Наводнение
Главное
Кремль определился с основным сценарием выборов главы Петербурга Политика
Материалы по теме
Чиновников из района Краснодарского края заподозрили в халатности Общество
СК возбудил дело после смерти людей при наводнении в Краснодарском крае Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter