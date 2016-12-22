Число пострадавших из-за наводнения в Краснодарском крае превысило 300

Число пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае возросло до 303. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Он добавил, что 14 человек госпитализированы. По данным регионального ГУ МЧС, произошли подтопления 2365 жилых домов, повреждены три моста и два участка железнодорожных путей. Отмечается, что комиссия признала пострадавшими 2,4 тыс. домовладений, в которых проживают 5,4 тыс. человек. При этом 342 человека полностью утратили имущество, еще 458 — частично.

Ранее сообщалось о 138 пострадавших. При этом источник ТАСС говорил о 145 пострадавших. Еще шесть человек погибли.

После начавшихся в середине прошлой недели дождей в Краснодарском крае был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным ГУ МЧС, 24 и 25 октября выпало 330 мм осадков.

Президент России Владимир Путин поручил губернатору региона Вениамину Кондратьеву и главе МЧС Евгению Зиничеву сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим от наводнения. В отношении чиновников Апшеронского района края возбудили уголовное дело по ст. 293 УК (халатность).