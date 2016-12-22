Число пострадавших от наводнений в Кубани превысило 138 человек

Число пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае достигло 138 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба.
«Пострадали 144 человека, шесть из них погибли», — сказал собеседник агентства.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает, что пострадали 145 человек, из которых 13 были госпитализированы. По данным собеседника, еще 125 жителей края проходят амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что от наводнения и схода селей в крае пострадали 60 человек, двое пропали без вести, а шесть человек погибли.
В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным ГУ МЧС края, 24 и 25 октября выпало 330 мм осадков, в результате чего в 29 населенных пунктах подтопило 2365 домов. Президент России Владимир Путин поручил губернатору края Вениамину Кондратьеву и главе МЧС Евгению Зиничеву сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим от наводнения.