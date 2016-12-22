Чиновников из района Краснодарского края заподозрили в халатности

В отношении чиновников Апшеронского района Краснодарского края возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ст.293 УК РФ) из-за последствий наводнения. Об этом сообщается на сайте районной администрации.



Как отмечается в сообщении, должностные лица были проинформированы о том, что на территории Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений может возникнуть чрезвычайная ситуация с 24 по 26 октября. «Они, выражаясь языком следователей, допустили преступную небрежность», — отмечается в сообщении. Как полагает следствие, есть связь между тем, что должностные лица не исполнили свои обязанности, и смертью людей, а также с нанесением «вреда правам и законным интересам граждан, охраняемым законом интересам общества и государства», говорится в сообщении администрации.

В Краснодарском крае в результате наводнения погибли шесть человек, пострадали 138. Два человека пропали без вести. В крае был введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщается на сайте управления МЧС по Краснодарскому краю, с 24 по 25 октября выпало 330 мм осадков. Всего были подтоплены 2,3 тыс. домов.