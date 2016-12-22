Путин поручил помочь пострадавшим от стихии жителям Кубани

Во время встречи с губернатором Кубани и главой МЧС президент Владимир Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае и пообещал при необходимости помочь средствами федерального бюджета

Президент РФ Владимир Путин, глава МЧС Евгений Зиничев (слева) и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (справа) во время встречи 27 октября (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе МЧС Евгению Зиничеву «сделать все, чтобы помочь людям», пострадавшим от наводнения на Кубани. При этом президент пообещал при необходимости оказать помощь средствами федерального центра. Отчет о совещании опубликован на сайте главы государства.

«К сожалению, не обошлось без потерь. Инфраструктура разрушена в значительной степени, в некоторых населенных пунктах люди еще без электричества сидят. Пожалуйста, доложите, как идет работа по восстановлению», — обратился Путин к участникам совещания.

«Конечно, нужно сделать все для того, чтобы людям помочь, и если нужна помощь федерального центра, Москвы — то прошу вас тоже сформулировать эти потребности», — добавил президент.

Ранее пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что выплаты единовременной финансовой помощи в пострадавших от наводнения районах начнутся 27 октября. «При частичной утрате имущества первой необходимости сумма составит 50 тыс. на каждого члена семьи, при полной утрате — 100 тыс. руб. на члена семьи», — рассказал министр труда и социального развития региона Константин Федоренко. Он добавил, что предусмотрена выплата единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. руб. на каждого пострадавшего.

Губернатор Кондратьев поручил правительству региона зарезервировать для этих целей 1 млрд рублей.​

24 октября на Кубань обрушился мощный циклон, в некоторых районах выпала месячная норма осадков. Всего на юге региона от наводнения пострадало около 30 населенных пунктов, в Туапсинском и Апшеронском районах, а также городе Сочи власти ввели режим ЧС. В зоне подтопления оказалось более 22 тыс. домовладений с населением в 72 тыс. человек.

Утром 27 октября МЧС сообщило, что вода уже ушла из подтопленных паводком домовладений. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются в 12 населенных пунктах, где проживают более 6,5 тыс. человек. Водоснабжение восстановлено в 5,6 тыс. жилых домов с населением 12,5 тыс. человек. Предстоит восстановить водоснабжение еще в 20 населенных пунктах, где находятся 1,9 тыс. домов. Возобновлено железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи, движение по трассам Майкоп — Туапсе и Джубга — Сочи.