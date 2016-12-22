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Хабаровские власти назвали сроки решения о мосте или тоннеле на Сахалин
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Хабаровские власти назвали сроки решения о мосте или тоннеле на Сахалин
Экономика, 09:03
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Хабаровские власти назвали сроки решения о мосте или тоннеле на Сахалин

Решение о том, что свяжет Хабаровский край и остров Сахалин — мост или тоннель, примут в ноябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В сообщении отмечается, что линия Сахалин — Ныш, общей протяженностью около 585 км, соединит населенные пункты Хабаровского края и Сахалинской области: поселки Ягодный, Лазарев, Погиби, а также села Цимермановка, Де-Кастри и Ныш. Переход на остров будет построен через пролив Невельского.

По словам и.о. заместителя председателя правительства края Сергея Ивашкина, этот проект окажет положительное влияние на развитие региональной экономики и социальной сферы.

В план развития инфраструктуры не вошли два проекта почти на 3 трлн руб.
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«[Проект] даст импульс развитию не только железнодорожного, а также автомобильного, морского транспорта, строительной индустрии, машиностроению, топливно-энергетическому комплексу, сельскому и лесному хозяйству, пищевой промышленности, отраслям непроизводственной сферы», — пояснил он.

В настоящее время решается вопрос о финансировании проекта. Предварительная стоимость составляет 540 млрд руб.

Строительство начнется в 2021 году. Отмечается, что при строительстве объекта потребуется корректировка второго этапа реконструкции Байкало-Амурской магистрали, так как с открытием движения через пролив Невельского нагрузка на магистраль возрастет. Также есть вероятность, что для того, чтобы обеспечить железнодорожную ветку электричеством, потребуется возведение высоковольтной воздушной линии электропередачи.

Ротенберг заявил о готовности построить мост на Сахалин
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В конце сентября стало известно, что проект строительства железнодорожного моста на Сахалин включили в план развития магистральной инфраструктуры.

О планах построить мост на остров Сахалин рассказал президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в 2017 году. Спустя год глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что эксперты подготовили варианты проекта. В конце июля 2018 года Путин поручил правительству проработать вопрос возведения объекта.

Теги: Сахалин , строительство , тоннель , решение
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