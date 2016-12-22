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Как в Крым: во сколько бюджету обойдется строительство моста на Сахалин
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Как в Крым: во сколько бюджету обойдется строительство моста на Сахалин
Общество, 14:34
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Путин поручил правительству проработать вопрос постройки моста на Сахалин
По поручению президента правительство изучит возможность строительства моста на Сахалин. Эксперты сомневаются в оправданности инвестиций в этот вдвое более дорогой, чем крымский, проект без продолжения маршрута до Японии
Вид на остров Сахалин (Фото: Николай Кутузов / ТАСС)

Правительство оценит мост на Сахалин

Владимир Путин поручил кабинету проработать вопрос о строительстве моста, который связал бы остров Сахалин с материком. «Я поручил правительству проработать все это», — сказал президент России на прошедшей 24 июля встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, отвечая на просьбу главы региона высказать свое мнение о необходимости постройки моста.

Путин пояснил, что он в курсе продолжающихся на протяжении десятилетий дискуссий о строительстве этого объекта и понимает этот вопрос «и с точки зрения справедливости для сахалинцев». ​«Это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей. Можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, все понятно. Это привело бы и к развитию севера Хабаровского края, потому что нужно делать подходы», — сказал российский лидер. «Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику», — добавил он.

Проект создания транспортного перехода на Сахалин обсуждался в начале 2000-х годов. Он предполагал строительство новой железной дороги (приблизительно 580 км) со стороны Транссиба, железнодорожного и автомобильного моста через Татарский пролив (7,5 км), а также модернизацию железнодорожной сети Сахалина (около 870 км). В 2002 году была проведена правительственная экспертиза, которая показала, что с технической точки зрения проект реализуем. Его стоимость оценивалась в $4,5 млрд, из которых $2 млрд шли на строительство новой железнодорожной ветки и моста, $2,5 млрд — на модернизацию железнодорожной системы на Сахалине.

Вновь о транспортном переходе на Сахалин заговорили на первом Восточном экономическом форуме, который прошел в сентябре 2015 года. Тогда только вступивший в должность глава РЖД Олег Белозеров заявил, что этот проект вполне реален и может быть реализован. «Сейчас ведется разработка технико-экономического обоснования. Думаю, что это очень реальный проект в недалеком будущем», — заявил Белозеров.

В 2016 году сахалинцы организовали сбор подписей в поддержку строительства моста. «Восточная часть России страшными темпами теряет свое население, которое стремится переехать в более благоустроенные города. Без хороших дорог не может быть ни городов, ни промышленности», — говорилось в петиции. ​В комментариях к ней люди указывали, что, как и крымчане, заслуживают, чтобы на Сахалин построили мост. Однако петиция собрала всего чуть больше 3 тыс. подписей.

Мост в Крым, строительство которого началось в феврале 2016 года, обошелся бюджету в 230 млрд руб. Этот проект отодвинул на второй план не только потенциальные проекты, как мост на Сахалин, но и уже проработанные и получившие одобрение — строительство сухогрузного района Тамань и мост через Лену.

Владимир Путин и Олег Кожемяко (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Экономика моста под вопросом

За последние несколько лет в России было реализовано несколько масштабных дорогих инфраструктурных проектов — зимняя Олимпиада, чемпионат мира по футболу, Крымский мост, и теперь государству нужно выбрать новые цели для инвестиций, говорит аналитик инвесткомпании «Атон» Михаил Ганелин.

С ним соглашается гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров, добавляя, что государство уже заявило о готовности инвестировать крупные суммы в инфраструктуру. В рамках нового президентского срока Владимира Путина расходы на здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры запланировано увеличить на 10 трлн руб., подсчитало агентство Bloomberg в апреле.

Однако эксперты не уверены, что именно мост на Сахалин получит финансирование. «Я бы не стал говорить, что мост на Сахалин уже точно будут строить», — отмечает Михаил Ганелин, добавляя, что правительству нужно понимать экономическую целесообразность. Аналитик напоминает, что есть и другие масштабные проекты, которые также претендуют на госфинансирование, — высокоскоростная магистраль Москва — Казань, строительство моста через Лену и другие.

«Пока экономического смысла в этом проекте совсем не проглядывается», — говорит Бурмистров. По его словам, в отличие от Крымского моста, где «была очевидная мощная геополитическая составляющая — его надо было строить при любом раскладе», в ситуации с Сахалином нет «ни геополитики, ни экономической целесообразности». Бурмистров считает, что сахалинский проект может быть интересным с точки зрения экономики только в привязке к строительству моста в Японию и созданию транзитного коридора.

С ним согласен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «С точки зрения экономики переправа вряд ли окупится», — отмечает он, указывая на небольшую численность населения региона. «Очевидно, что без продолжения на Хоккайдо это будет в большей степени невозвратная инвестиция», — полагает Жарский.

Кто мог бы построить

По последним оценкам, стоимость перехода на Сахалин в 2,3 раза выше, чем крымского проекта. Согласно долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года, которая имеется в распоряжении РБК, строительство перехода через Татарский пролив и подходов оценивается в 540 млрд руб. При этом расходы федерального бюджета составят 250 млрд руб., источник остальных средств не указан. Жарский полагает, что это могут быть различные фонды — Фонд развития Дальнего Востока, Корпорация развития Сахалинской области или Фонд инфраструктурной ипотеки.

Если проект все-таки одобрят, то очевидно, что в строительстве будут задействованы РЖД, говорит Жарский, так как большая его часть приходится именно на железнодорожную инфраструктуру. Бурмистров полагает, что в проекте может участвовать «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, который строит мост в Крым. Передавая подряд этой компании, государство будет оказывать поддержку бизнесу, который оказался под санкциями из-за причастности к решению геополитических задач, говорит Бурмистров.

​Представитель Аркадия Ротенберга сообщил РБК, что пока нет проекта строительства моста на Сахалин, говорить об участии в нем преждевременно.

Между тем РЖД уже готовят технико-экономическое обоснование сахалинского проекта, говорил в начале июля заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин. По его словам, оно будет готово в декабре, после чего представлено правительству России. «В случае принятия правительством положительного решения, начало работ намечено на 2021 год. По предварительным оценкам, строительство может продлиться около пяти лет», — отмечал Дрокин.

Открытие движения по Крымскому мосту. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Авторы: Евгений Калюков, Василий Маринин.
При участии: Валерия Комарова.
Теги: Сахалин , Крым
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