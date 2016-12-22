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Ротенберг заявил о готовности построить мост на Сахалин
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Ротенберг заявил о готовности построить мост на Сахалин
Бизнес, 16:58
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Ротенберг заявил о готовности построить мост на Сахалин

Подконтрольная Аркадию Ротенбергу компания «Стройгазмонтаж» (СГМ) построит мост на остров Сахалин, «если будет поставлена такая задача». Об этом Ротенберг рассказал в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что у компании есть все необходимые условия, чтобы справиться с данным проектом. Ротенберг добавил, что если проект изначально выставят на конкурс, то «Стройгазмонтаж» примет в нем участие.

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Бизнес

На вопрос о том, рассматривает ли его компания возможность реализовать строительство моста через реку Лена в Якутии или строительство дороги к Черноморскому побережью Кубани, бизнесмен рассказал, что такие предложения ему пока не поступали. Тем не менее он уточнил, что хотел бы задействовать свою сформированную команду в различных проектах, поскольку она приобрела много новых компетенций во время строительства Крымского моста.

«Мы собрали 30 лучших мостотрядов. Поэтому мы сейчас можем выполнять любые задачи, которые будут перед нами поставлены», — подчеркнул Ротенберг.

В конце августа стало известно, что СГМ Ротенберга построит две нитки магистрального газопровода и четыре нитки газопровода диаметром 800 мм в рамках реализации проекта «Северный поток-2».

В июле президент России Владимир Путин поручил правительству проработать экономические показатели проекта Сахалинского моста. По его мнению, «возведение моста раскрыло бы потенциал портов региона».​ Однако на Восточном экономическом форуме во Владивостоке ни один из грузовладельцев-угольщиков не поддержал идею строительства моста на Сахалин и перевалки грузов через остров, писали «Ведомости». В связи с этим Путин вновь поставил кабмину задачу изучить показатели проекта и просчитать объем перевозок.

 

Теги: Аркадий Ротенберг , «Стройгазмонтаж» , мост на Сахалин , строительство
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