Ротенберг заявил о готовности построить мост на Сахалин

Подконтрольная Аркадию Ротенбергу компания «Стройгазмонтаж» (СГМ) построит мост на остров Сахалин, «если будет поставлена такая задача». Об этом Ротенберг рассказал в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что у компании есть все необходимые условия, чтобы справиться с данным проектом. Ротенберг добавил, что если проект изначально выставят на конкурс, то «Стройгазмонтаж» примет в нем участие.
На вопрос о том, рассматривает ли его компания возможность реализовать строительство моста через реку Лена в Якутии или строительство дороги к Черноморскому побережью Кубани, бизнесмен рассказал, что такие предложения ему пока не поступали. Тем не менее он уточнил, что хотел бы задействовать свою сформированную команду в различных проектах, поскольку она приобрела много новых компетенций во время строительства Крымского моста.
«Мы собрали 30 лучших мостотрядов. Поэтому мы сейчас можем выполнять любые задачи, которые будут перед нами поставлены», — подчеркнул Ротенберг.
В конце августа стало известно, что СГМ Ротенберга построит две нитки магистрального газопровода и четыре нитки газопровода диаметром 800 мм в рамках реализации проекта «Северный поток-2».
В июле президент России Владимир Путин поручил правительству проработать экономические показатели проекта Сахалинского моста. По его мнению, «возведение моста раскрыло бы потенциал портов региона». Однако на Восточном экономическом форуме во Владивостоке ни один из грузовладельцев-угольщиков не поддержал идею строительства моста на Сахалин и перевалки грузов через остров, писали «Ведомости». В связи с этим Путин вновь поставил кабмину задачу изучить показатели проекта и просчитать объем перевозок.