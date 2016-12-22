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В Вашингтоне у посольства России нашли подозрительный пакет
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В Вашингтоне у посольства России нашли подозрительный пакет
Общество, 05:43
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В Вашингтоне у посольства России нашли подозрительный пакет

Полиция прибыла к посольству России в Вашингтоне после сообщений о подозрительном пакете. Об этом сообщили местные власти, пишет The Washington Post.

Как отмечается в сообщении, на данный момент ситуация «разрешилась», и оцепление было снято. Источники издания сообщили, что на месте работали саперы.

По данным Fox News, полицию вызвали жители близлежащих домов.

В США 24 октября были обнаружены посылки с бомбами адресованные известным лицам и американским политикам. В том числе, их должны были получить Барак Обама и чета Клинтонов. Также бомба была найдена около офиса CNN в Нью-Йорке. В полиции рассказали, что взрывные устройства были сделаны из труб, наполненных неизвестным веществом. Через два дня во Флориде был задержан мужчина, по подозрению в отправке посылок с бомбами. Источник CNN сообщил, что имя задержанного Сизар Сейок.

Теги: Вашингтон , Посольство , Полиция
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