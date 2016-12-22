Мэттис рассказал об обсуждении с союзниками по НАТО выхода из ДРСМД

Вашингтон проводит консультации с европейскими партнерами о своем намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе визита в Прагу, передает Reuters.
«Вчера я говорил об этом с министром обороны Германии. Консультации продолжаются», — добавил он.
В свою очередь, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил сожаление в связи с решение США о выходе из ДРСМД. Он добавил, что отношения России и США не идеальны и прекращение существования договора может означать возвращение к холодной войне.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в ходе визита в Москву объяснил решение о выходе из ДРСМД наличием ракет средней и меньшей дальности у стран Азии. Лавров также говорил, что США формализуют разрыв договора через месяц-полтора.
Американский президент Дональд Трамп объявил о намерении США выйти из ДРСМД 20 октября. Глава государства также допустил заключение нового договора о ракетах при участии Пекина.