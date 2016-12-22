Лавров назвал истинную причину выхода США из договора о РСМД

США хотят выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за наличия таких средств доставки у стран Азии. Так позицию Вашингтона аргументировал помощник Дональда Трампа по национальной безопасности

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Ситуацию вокруг договора о РСМД помощник Трампа Джон Болтон разъяснил во время приезда в Москву. Как рассказал в эфире телеканала «Россия 1» министр иностранных дел Сергей Лавров, американский представитель объяснил случившееся наличием ракет средней и меньшей дальности у стран Азии.

«Болтон достаточно откровенно говорил, что прежде всего США интересуются азиатским направлением, на котором им хотелось бы все-таки компенсировать «несправедливое» отсутствие у них вооружений средней и меньшей дальности», — цитирует Лаврова агентство «Интерфакс».

По словам российского министра, американцы запрашивали Москву касательно вовлечения в процесс ограничения ракет Китая, Индии, Пакистана и Ирана. Как отметил Лавров, российская сторона предложила Вашингтону самостоятельно выяснить у этих стран их позицию.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что десять лет назад Россия и США уже предлагали другим государства сделать договор о РСМД универсальным, однако отклик был негативным.

Также Лавров рассказал, что американцы передали в Москву список вопросов по выполнению договора о сокращении ракет и Россия начала готовить ответы на них. «Мы разослали этот перечень в Министерство обороны России и другие ведомства, которые должны посмотреть на эти претензии, начали работу по подготовке ответа на американские озабоченности», — сказал российский министр.

Дональд Трамп объявил о намерении выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности 21 октября. По его мнению, Россия нарушила положения этого документа. Предыдущая администрация Барака Обамы также неоднократно обвиняла Москву в нарушении договора о РСМД.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 1987 году подписали президент СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган.