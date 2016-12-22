Трамп заявил о необходимости включения Китая в РСМД

Китай должен быть включен в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) поскольку производит вооружение данного типа, заявил президент США Дональд Трамп, передает телеканал Fox News.

По словам Трампа, если Россия и Китай обратятся к США со словами: «Давайте все вместе возьмемся за ум и не будем производить эти вооружения» и будут придерживаться установленных соглашений, договор будет приемлемым.

Сенатор-республиканец от штата Техас Рэнд Пол поддержал идею Трампа заключить с Китаем соглашение о ракетах, но подчеркнул, что для этого нет необходимости выходить из РСМД.

На прошлой неделе, 21 октября, Трамп объявил, что США намерены выйти из договора. Это решение он объяснил нарушениями условий соглашения со стороны России. Позже его советник по нацбезопасности Джон Болтон во время визита в Москву подчеркнул, что ракеты, о которых идет речь в РСМД, производят не только США и Россия, но также Китай и Северная Корея.

«И получается очень необычная конфигурация, ситуация для США и России: двухсторонний договор теперь уже не является монопольным договором», — сказал Болтон.





