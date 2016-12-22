Число погибших из-за наводнения в Краснодарском крае увеличилось до шести

Шесть человек погибли в Краснодарском крае, где проливные дожди привели к наводнению, рассказал ТАСС министр ГО и ЧС региона Сергей Капустин.

«Общее количество изменилось до шести погибших», — заявил Капустин. Министр уточнил, что во время обследования домов в Апшеронском районе нашли четыре тела.

Накануне, 25 октября, сообщалось, что два человека погибли в Туапсинском районе Краснодарского края, где во время сильных дождей за шесть часов выпала месячная норма осадков.

По данным регионального управления МЧС, по состоянию на 25 октября было подтоплено 1,8 тыс. домовладений, в которых проживают более 5,3 тыс. человек. Последствия ликвидируют 1,46 тыс. человек и 330 единиц техники.​

Из-за непогоды в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. После дождей река Туапсе вышла из берегов и селевой поток повредил нефтепровод «Транснефти».