ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,14 65,20 EUR Нал. 75,23 74,20 USD Бирж. 65,62 +0,03 EUR Бирж. 74,65 +0,03 USD ЦБ. 65,75 +0,12 EUR ЦБ. 74,99 -0,10 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6530,10 -15,40 IMOEX 2310,28 -0,91% RTSI 1104,99 -1,40% Brent 76,31 -0,51% DJIA 24984,55 +1,63% Nasdaq 7318,34 +3,02%
Число погибших из-за наводнения в Краснодарском крае увеличилось до шести
Лента новостей
Как цифровизация влияет на отношения банков с малым и средним бизнесом 11:00, Партнерский материал В Свердловской области загорелся ангар с пиломатериалами 10:59, Общество В Роскачестве дали советы по выбору теплой верхней одежды 10:47, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 10:40, РБК и Мираторг Маршрут построен: трейлраннер — о беговой благотворительности в России 10:36, Стиль Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 10:22, РБК и Volkswagen «Обувь России» решила начать обратный выкуп акций через год после IPO 10:21, Бизнес Стало известно место прощания с Николаем Караченцовым 10:15, Общество Прогноз дня: торги на МосБирже начнутся в минусе из-за внешних факторов 10:11, Quote Число погибших из-за наводнения в Краснодарском крае увеличилось до шести 10:08, Общество «Я когда-то поставил неосуществимую цель»: памяти Николая Караченцова 10:04, Фотогалерея  Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 10:00, РБК и Thomson Reuters Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на блокировку Telegram 09:57, Технологии и медиа Умер актер Николай Караченцов 09:44, Общество В Приморье обрушился автомобильный мост 09:43, Общество Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 09:30, РБК и Philips Ювелирная работа: удастся ли взять под контроль рынок «фейковых» алмазов 09:15, Потребрынок  5 мошеннических схем,о которых нужно знать квартиросъемщикам 09:10, Недвижимость В Краснодарском крае селевой поток повредил нефтепровод «Транснефти» 09:04, Общество Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 09:00, РБК и Инвитро В Китае женщина ранила ножом 14 детей 08:59, Общество Недалеко от Курильских островов за 10 минут произошли два землетрясения 08:40, Общество В Приморье 12 кандидатов в губернаторы края подали документы в избирком 08:37, Политика Ultra-прочность: обзор идеального ноутбука для путешествий 08:30, РБК и Lenovo Горбачев назвал цель выхода США из договора по ракетам средней дальности 08:26, Политика ФСО проследит за влиянием майского указа на жизнь россиян 08:16, Общество Рыночные биотехнологии: можно ли заработать на стволовых клетках 08:06, Quote Полеты ряда F-35 приостановили из-за проблем с топливной системой 07:51, Технологии и медиа
Число погибших из-за наводнения в Краснодарском крае увеличилось до шести
Общество, 10:08
0
Число погибших из-за наводнения в Краснодарском крае увеличилось до шести

Шесть человек погибли в Краснодарском крае, где проливные дожди привели к наводнению, рассказал ТАСС министр ГО и ЧС региона Сергей Капустин.

«Общее количество изменилось до шести погибших», — заявил Капустин. Министр уточнил, что во время обследования домов в Апшеронском районе нашли четыре тела.

Наводнение в Краснодарском крае. Фоторепортаж Еще 9 фото
Фотогалерея

Накануне, 25 октября, сообщалось, что два человека погибли в Туапсинском районе Краснодарского края, где во время сильных дождей за шесть часов выпала месячная норма осадков.

В Краснодарском крае ввели режим ЧС после наводнения
Общество

По данным регионального управления МЧС, по состоянию на 25 октября было подтоплено 1,8 тыс. домовладений, в которых проживают более 5,3 тыс. человек. Последствия ликвидируют 1,46 тыс. человек и 330 единиц техники.​

Из-за непогоды в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. После дождей река Туапсе вышла из берегов и селевой поток повредил нефтепровод «Транснефти».

Теги: Краснодарский край , непогода , погибшие
Главное
Умер актер Николай Караченцов Общество
Материалы по теме
В Краснодарском крае селевой поток повредил нефтепровод «Транснефти» Общество
В Краснодарском крае ввели режим ЧС после наводнения Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter