Число пострадавших от наводнения в Краснодарском крае достигло 60 человек

В результате наводнения и схода селей в Краснодарском крае пострадали 60 человек и еще двое пропали без вести. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Он рассказал, что девять человек были госпитализированы, а еще 51 человек получил помощь амбулаторно. Министр по делам ГО и ЧС края Сергей Капустин подтвердил «Интерфаксу», что 60 человек обратились за помощью к медикам, однако рассказал, что в больницах остаются восемь человек из 13 ранее госпитализированных.
Накануне Капустин рассказал, что в Краснодарском крае из-за наводнения погибли шесть человек. В минздраве края РБК сообщали, что за медицинской помощью обращались 50 человек, среди которых 11 детей.
Из-за наводнения власти края ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. По данным ГУ МЧС от 26 октября, были подтоплены 2365 домов, в которых проживают более 5,3 тыс. человек. Впоследствии вода ушла с подтопленных домовладений. Селевой поток также повредил нефтепровод «Транснефти» недалеко от поселка Греческий. Однако поврежденную наводнением трассу Джубга — Сочи полностью восстановили и запустили движение легковых и грузовых машин.