ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,50 65,16 EUR Нал. 75,68 74,39 USD Бирж. 65,72 +0,13 EUR Бирж. 74,95 +0,33 USD ЦБ. 65,63 -0,11 EUR ЦБ. 74,67 -0,32 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6540,60 +11,60 IMOEX 2293,22 -1,65% RTSI 1098,31 -2,00% Brent 77,38 +0,89% DJIA 24685,29 -1,20% Nasdaq 7164,37 -2,10%
Число пострадавших от наводнения в Краснодарском крае достигло 60 человек
Лента новостей
По американскому образцу: как в США борются со стрельбой в школах 10:51, Общество Фигуристка Медведева объяснила худший в карьере результат на Гран-при 10:45, Спорт На Украине вступил в силу закон о равенстве мужчин и женщин в армии 10:28, Общество Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 10:26, РБК и Мираторг Выбор дипломатов: кто сражается за пост президента Грузии 10:25, Политика Число пострадавших от наводнения в Краснодарском крае достигло 60 человек 10:13, Общество AliExpress запустила спутник и мини-космическую станцию 10:11, Технологии и медиа Глава «Нафтогаза» назвал Украину «фейл-кейсом» в области экономики 09:44, Экономика Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 09:43, РБК и Philips Движение на трассе Джубга — Сочи полностью восстановлено 09:33, Общество В ОСК назвали дату начала проектирования батискафа для Марианской впадины 09:04, Общество Рекордный урожай в Европе позволит снизить цену вина в России 09:01, Бизнес Полпред президента представил врио губернатора Забайкальского края 08:09, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 07:59, РБК и Экспострой на Нахимовском Клейменов позвал Меган Келли на работу в программу «Время» 07:55, Общество Невеста убитого саудовского журналиста отказалась посетить Белый дом 07:23, Общество Израильская авиация поразила 80 целей после обстрела из сектора Газа 06:59, Политика МВД сообщило о частичном возобновлении движения по ведущей в Сочи трассе 06:29, Общество Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 06:15, РБК и Mastercard Google запустила в Венесуэле приложение для обхода цензуры в интернете 05:44, Технологии и медиа США отчитались об успешных тестах по перехвату ракет средней дальности 05:26, Политика ФБР обнаружило новые посылки с бомбами в США 05:01, Политика В Microsoft подтвердили готовность продавать свои технологии Пентагону 04:42, Технологии и медиа В Москве произошел пожар в Морозовской детской больнице 04:28, Общество Трамп назвал свою победу на выборах «худшим событием» для России 03:57, Политика США поздравили Сенцова с присуждением ему премии Сахарова 03:43, Политика При обрушении автомобильного моста в Приморье погибли женщина и ребенок 03:16, Общество Полиция Турции обследовала канализацию возле места убийства журналиста WP 03:06, Политика
Число пострадавших от наводнения в Краснодарском крае достигло 60 человек
Общество, 10:13
0
Число пострадавших от наводнения в Краснодарском крае достигло 60 человек

В результате наводнения и схода селей в Краснодарском крае пострадали 60 человек и еще двое пропали без вести. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Он рассказал, что девять человек были госпитализированы, а еще 51 человек получил помощь амбулаторно. Министр по делам ГО и ЧС края Сергей Капустин подтвердил «Интерфаксу», что 60 человек обратились за помощью к медикам, однако рассказал, что в больницах остаются восемь человек из 13 ранее госпитализированных.

Наводнение в Краснодарском крае. Фоторепортаж Еще 9 фото
Фотогалерея

Накануне Капустин рассказал, что в Краснодарском крае из-за наводнения погибли шесть человек. В минздраве края РБК сообщали, что за медицинской помощью обращались 50 человек, среди которых 11 детей.

Из-за наводнения власти края ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. По данным ГУ МЧС от 26 октября, были подтоплены 2365 домов, в которых проживают более 5,3 тыс. человек. Впоследствии вода ушла с подтопленных домовладений. Селевой поток также повредил нефтепровод «Транснефти» недалеко от поселка Греческий. Однако поврежденную наводнением трассу Джубга — Сочи полностью восстановили и запустили движение легковых и грузовых машин.

Теги: Краснодарский край , наводнение
Главное
Трамп назвал свою победу на выборах «худшим событием» для России Политика
Материалы по теме
Движение на трассе Джубга — Сочи полностью восстановлено Общество
Число погибших из-за наводнения в Краснодарском крае увеличилось до шести Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter