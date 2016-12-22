Макрон допустил санкции против Эр-Рияда из-за гибели журналиста

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что против Саудовской Аравии могут ввести санкции в соответствии с итогами расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом французский лидер сказал на пресс-конференции в Стамбуле по итогам четырехстороннего саммита по Сирии, передает ТАСС.



Макрон заявил о необходимости расследования гибели журналиста и выявлению причастных к его смерти. «В связи с этими вопросами необходимо принимать санкции, и они должны соответствовать расследованию и быть соразмерными», — сказал он. Французский лидер пояснил, что Европейский союз будет действовать скоординировано по вопросу о возможном вводе санкций.



Президент Франции назвал убийство Хашкаджи «ужасным преступлением» и осудил его. Также Макрон сказал, что разведывательные службы обмениваются информацией по гибели журналиста. О каких именно странах идет речь французский лидер не уточнил. Говоря о роли Турции в расследовании убийства журналиста, Макрон добавил, что Анкара проделала «очень большую работу». Также он призвал «до конца» расследовать гибель Хашкаджи.

Журналист пропал 2 октября после того, как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Через 18 дней, а именно 20 октября, Генеральная прокуратура Саудовской Аравии заявила , что Хашкаджи погиб. В саудовском ведомстве отметили, что в стенах консульства произошел конфликт, но дальнейших деталей не уточнило. Позднее прокуратура заявила , что убийство журналиста было преднамеренным.

Ранее о возможных санкциях в отношении Эр-Рияда говорил президент США Дональд Трамп. Он заявлял, что для начала нужно узнать все подробности дела. Кроме того, американский лидер пообещал, что будет прислушиваться к тому, что скажет ему Конгресс. В субботу, 27 октября, сообщалось, что госсекретарь Майк Помпео аннулировал несколько виз у граждан Саудовской Аравии.