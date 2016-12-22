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Пентагон заявил о планах ввести новые меры из-за убийства Хашкаджи
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Пентагон заявил о планах ввести новые меры из-за убийства Хашкаджи
Политика, 13:11
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Пентагон заявил о планах ввести новые меры из-за убийства Хашкаджи

Министр обороны США Джеймс Мэттис рассказал, что госсекретарь Майк Помпео аннулировал несколько виз у саудовцев в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Reuters.

«Наш государственный секретарь будет принимать дополнительные меры по мере прояснения ситуации», — сказал министр.

Мэттис также заявил, что отказ от соблюдения международных норм и верховенства закона подрывает региональную стабильность. Агентство отмечает, что ранее Помпео заявлял, что планирует либо отозвать визы у 21 жителя Саудовской Аравии, либо лишить их права на получение американских виз.

Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как вошел в консульство в Стамбуле, чтобы получить документы. Он был журналистом The Washington Post и выступал с критикой Эр-Рияда. Власти Саудовской Аравии признали его смерть только 20 октября, однако заявили, что он был убит в результате ссоры.

Впоследствии генпрокурор королевства заявил, что убийство журналиста было преднамеренным. 27 октября полиция Турции обыскала канализацию в районе консульства.

Теги: Саудовская Аравия , журналист , Майк Помпео , Джеймс Мэттис
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