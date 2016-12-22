ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,56 64,74 EUR Нал. 76,21 74,58 USD Бирж. 65,49 -0,33 EUR Бирж. 75,42 -0,00 USD ЦБ. 65,81 +0,09 EUR ЦБ. 75,32 -0,25 EUR/USD 1,15 +0,01 BTC/USD Бирж. 6538,90 -61,10 IMOEX 2344,79 -1,42% RTSI 1126,97 -1,16% Brent 80,16 +0,69% DJIA 25439,09 +0,24% Nasdaq 7448,21 -0,49%
Трамп не исключил введения санкций против Эр-Рияда из-за журналиста WP
Лента новостей
Кадыров посетил Ингушетию на фоне протестов из-за изменения границы 01:32, Политика Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашкаджи в своем консульстве 01:14, Политика Трамп не исключил введения санкций против Эр-Рияда из-за журналиста WP 01:08, Политика Трамп опроверг связь обвиненной россиянки со своим предвыборным штабом 00:59, Политика Помпео выразил поддержку Украине в движении к автокефалии 00:28, Политика Число жертв взрыва на заводе в Гатчине возросло до трех человек 00:13, Общество Минэнерго ответило на сообщения Киева об аварии на ТЭС в Крыму 00:09, Общество Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 00:07, РБК и Инвитро Счетная палата нашла нарушения при возведении комплекса для Третьяковки 19 окт, 23:56, Бизнес В ОНК рассказали о переводе Кокорина и Мамаева из карантина в камеры 19 окт, 23:56, Общество Македонский парламент поддержал переименование страны 19 окт, 23:45, Политика Военные рассказали об обстреле боевиками сирийских военных в Африне 19 окт, 23:33, Политика В Керчи проститься с погибшими в колледже пришли более 30 тыс. человек 19 окт, 23:13, Общество СМИ узнали о продвижении Болтоном идеи выхода из договора о ракетах 19 окт, 23:10, Политика Суд снял часть обвинений с бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта 19 окт, 22:59, Политика Минобороны не подтвердило спасение одного из пилотов разбившегося Л-39 19 окт, 22:43, Общество «Локомотив» выиграл у «Ростова» в премьер-лиге 19 окт, 22:34, Спорт США предъявили первые обвинения за вмешательство в выборы 2018 года 19 окт, 22:23, Политика Как «токсичные» отношения в компании снижают ее финансовые показатели 19 окт, 22:20, РБК и Volkswagen Слух на $3 млрд: чем для «Яндекса» обернулись сообщения о продаже акций 19 окт, 22:17, Технологии и медиа Власти объяснили отказ разрешить акцию памяти жертв репрессий на Лубянке 19 окт, 22:04, Общество «Эрик доволен»: Давидыч выйдет на свободу до конца года 19 окт, 21:56, Авто В ЦБ заявили о росте вкладов россиян в отечественные банки в октябре 19 окт, 21:52, Финансы Американский авианосец впервые с 1991 года вошел в воды Арктики 19 окт, 21:30, Политика Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей под поездом в Индии 19 окт, 21:13, Общество Взрыв на пиротехническом заводе в Гатчине обесточил 80 домов 19 окт, 20:56, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 19 окт, 20:45, РБК и Сбербанк Медведев оценил американский газ для Европы на 40% дороже российского 19 окт, 20:38, Политика
Трамп не исключил введения санкций против Эр-Рияда из-за журналиста WP
Политика, 01:08
0
Трамп не исключил введения санкций против Эр-Рияда из-за журналиста WP
Дональд Трамп заявил, что против Саудовской Аравии могут быть введены санкции после того, как станут известны все подробности о пропаже журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с Конгрессом ответ на возможное убийство саудовскими властями журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает USA Today.

На вопрос о том, могут ли США ввести санкции против Саудовской Аравии, Трамп ответил: «Возможно», но сперва нужно узнать все подробности. «Я буду прислушиваться к тому, что скажет Конгресс», — сказал президент США журналистам на пресс-конференции в Аризоне. «Они [сенаторы и конгрессмены] также очень серьезно настроены. Так что я сделаю это с Конгрессом». — сказал Трамп.

Он отказался делать заключения по делу Хашкаджи, отметив, что он ждет завершения расследования со стороны Эр-Рияда.

Журналист The Washington Post и оппозиционер саудовской власти Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября. Он зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, необходимые для своей свадьбы. С тех пор он перестал выходить на связь. Турецкие власти считают, что Хашкаджи был убит в консульстве саудовскими силовиками, которые заранее приехали в консульство. Эр-Рияд все обвинения отрицает.​

Ранее о том, что санкции против Эр-Рияда готовит Великобритания, писала газета The Independent. После пропажи журналиста министр финансов США, глава МВФ, топ-менеджеры Google и Ford отказались от запланированных визитов в Саудовскую Аравию.

Автор: Павел Казарновский.
Главное
Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашкаджи в своем консульстве Политика
Материалы по теме
Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашкаджи в своем консульстве Политика
Bloomberg рассказал об отказе России бойкотировать саудовский форум Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter