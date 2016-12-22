Трамп не исключил введения санкций против Эр-Рияда из-за журналиста WP

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с Конгрессом ответ на возможное убийство саудовскими властями журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает USA Today.
На вопрос о том, могут ли США ввести санкции против Саудовской Аравии, Трамп ответил: «Возможно», но сперва нужно узнать все подробности. «Я буду прислушиваться к тому, что скажет Конгресс», — сказал президент США журналистам на пресс-конференции в Аризоне. «Они [сенаторы и конгрессмены] также очень серьезно настроены. Так что я сделаю это с Конгрессом». — сказал Трамп.
Он отказался делать заключения по делу Хашкаджи, отметив, что он ждет завершения расследования со стороны Эр-Рияда.
Журналист The Washington Post и оппозиционер саудовской власти Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября. Он зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, необходимые для своей свадьбы. С тех пор он перестал выходить на связь. Турецкие власти считают, что Хашкаджи был убит в консульстве саудовскими силовиками, которые заранее приехали в консульство. Эр-Рияд все обвинения отрицает.
Ранее о том, что санкции против Эр-Рияда готовит Великобритания, писала газета The Independent. После пропажи журналиста министр финансов США, глава МВФ, топ-менеджеры Google и Ford отказались от запланированных визитов в Саудовскую Аравию.