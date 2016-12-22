Движение на трассе Джубга — Сочи полностью восстановлено

Движение на пострадавшем от наводнения участке трассы Джубга — Сочи полностью восстановлено. Об этом сообщается на сайте Росавтодора.

«По двум полосам открыто движение транспорта в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Росавтодор завершил работы по восстановлению подхода к мосту через реку Макопсе в 05:05 мск, на пять часов раньше ожидаемого срока.

Пресс-служба администрации Краснодарского края отмечает, что первый час движение было открыто только для легковых автомобилей, однако с 06:00 Росавтодор открыл проезд для грузового транспорта. При этом пресс-служба добавляет, что восстановленная дорога является единственной, которая ведет к Сочи.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по краю сообщала о частичном возобновлении движения.

Обвал дорожного полотна произошел в ночь с 24 на 25 октября из-за сильных дождей и паводковых вод реки Макопсе. В результате разрушились около 200 кв. м трассы. Работы по восстановлению дороги велись в круглосуточном режиме.

Власти Краснодарского края 25 октября ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. По данным ГУ МЧС по краю на 26 октября, было подтоплено 2365 жилых домов, а в 20 населенных пунктах было нарушено электроснабжение. Из-за наводнения погибли шесть человек, еще 50 обратились за медицинской помощью.