В Краснодарском крае ввели режим ЧС после наводнения

Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в регионе, где после сильных ливней произошло наводнение. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

Сильные дожди и смерчи в Краснодарском крае вызвали наводнение в нескольких районах, За несколько часов выпало более 100 мм осадков. Жертвами наводнения стали два человека.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профведомствам подключиться к восстановлению инфраструктуры после наводнения в Туапсинском районе.

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Мэр Сочи Анатолий Пахомов в беседе с РБК заявил, что автомобильное движение в Сочи будет восстановлено за двое суток, железнодорожное движение будет запущено 26 октября.