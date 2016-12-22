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В Краснодарском крае ввели режим ЧС после наводнения
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В Краснодарском крае ввели режим ЧС после наводнения
Общество, 18:07
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В Краснодарском крае ввели режим ЧС после наводнения

Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в регионе, где после сильных ливней произошло наводнение. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

Сильные дожди и смерчи в Краснодарском крае вызвали наводнение в нескольких районах, За несколько часов выпало более 100 мм осадков. Жертвами наводнения стали два человека.

Наводнение в Краснодарском крае. Фоторепортаж Еще 9 фото
Фотогалерея

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профведомствам подключиться к восстановлению инфраструктуры после наводнения в Туапсинском районе.

Видео: Дензал Правдолюб / Youtube

Мэр Сочи Анатолий Пахомов в беседе с РБК заявил, что автомобильное движение в Сочи будет восстановлено за двое суток, железнодорожное движение будет запущено 26 октября.

Теги: Краснодарский край , режим ЧС , Наводнение
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