МВД сообщило о частичном возобновлении движения по ведущей в Сочи трассе

Движение по федеральной автотрассе А-147 Джубга — Сочи частично восстановлено, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Отмечается, что на 91-м км трассы движение возобновлено через мост реки Макопсе, который был перекрыт из-за наводнения.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Twitter, что работы по восстановлению движения на трассе А-147 велись круглосуточно. «Мост был открыт за считанные часы, досрочно — и теперь тысячи людей смогут попасть в Сочи», — написал губернатор.
Ранее РЖД наладило железнодорожное сообщение с Сочи, открыв движение поездов по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ.
В Краснодарском крае 25 октября прошли сильные ливни, которые стали причиной наводнений в регионе. Жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 6 человек. Введен режим чрезвычайной ситуации, ведутся восстановительные работы.