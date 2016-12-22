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МВД сообщило о частичном возобновлении движения по ведущей в Сочи трассе

Google запустила в Венесуэле приложение для обхода цензуры в интернете

США отчитались об успешных тестах по перехвату ракет средней дальности

ФБР обнаружило новые посылки с бомбами в США

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В Москве произошел пожар в Морозовской детской больнице

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США поздравили Сенцова с присуждением ему премии Сахарова

При обрушении автомобильного моста в Приморье погибли женщина и ребенок

Полиция Турции обследовала канализацию возле места убийства журналиста WP

РЖД наладили временное железнодорожное сообщение с Сочи после наводнения

Трамп не взял на себя вину за действия отправителя посылок с бомбами

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В Британии «человек-паук» Ален Робер получил пять месяцев тюрьмы

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В ЦБ объяснили отток рублевых вкладов в августе и сентябре

Суд оштрафовал юриста ФБК Жданова на 250 тыс. руб.