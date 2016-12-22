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Невеста убитого саудовского журналиста отказалась посетить Белый дом
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Невеста убитого саудовского журналиста отказалась посетить Белый дом
Общество, 07:23
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Невеста убитого саудовского журналиста отказалась посетить Белый дом

Невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, гражданка Турции Хатидже Дженгиз, не приняла приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом. Об этом сообщает Reuters. Дженгиз отметила, что ее визит может «повлиять на общественное мнение в его [Трампа] пользу».

Женщина добавила, что пока США не примут все меры для расследования убийства Хашкаджи, она не намерена посещать Белый дом.

Хашкаджи работал в газете The Washington Post, выступая с критикой властей Саудовской Аравии. В последний раз его видели 2 октября, когда он вошел в консульство королевства в Стамбуле, где должен был забрать необходимые для свадьбы документы. Его невесту не пустили в здание, она ожидала жениха у входа в консульство.

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Власти Саудовской Аравии официально признали убийство Хашкаджи только 20 октября. Местонахождение тела журналиста до сих пор неизвестно. Турецкая полиция 27 октября обследовала канализацию в районе консульства Саудовской Аравии в поисках тела Хашкаджи, однако правоохранители ничего не обнаружили.
Теги: Белый дом , Саудовская Аравия , журналист , Убийство
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