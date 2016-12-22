Саудовский король рассказал Путину о расследовании убийства Хашкаджи

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили по телефону убийство саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Помимо этого, они обсудили вопросы Сирии и проблемы в ближневосточном регионе. Король подтвердил свое приглашение Путину посетить Саудовскую Аравию.

Агентство SPA сообщает, что король рассказал Путину о мерах, предпринятых для расследования обстоятельств смерти журналиста. Отмечается, что Путин выразил уверенность в прозрачности проводимых расследований.

Хашкаджи пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Он был известен критикой режима Эр-Рияда. 20 октября власти Саудовской Аравии признали, что журналист был убит. В Эр-Рияде заявили, что это произошло в результате ссоры. При этом власти королевства отправили в отставку высокопоставленного сотрудника разведки генерала Ахмеда Ассири​.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что журналиста убили преднамеренно и жестоко. По его словам, для убийства задействовали группу из 18 человек, а в консульстве отключили камеры видеонаблюдения. Впоследствии генпрокурор Саудовской Аравии также заявил, что убийство Хашкаджи было преднамеренным.