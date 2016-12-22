Полиция Турции обследовала канализацию возле места убийства журналиста WP

Турецкие правоохранители в рамках расследования убийства саудовского журналиста Джамала Хашкаджи обследовали канализацию в районе консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщает Anadolu. Отмечается, что обследование провели с помощью видеокамер.

Хашкаджи работал на газету Washington Post и выступал с критикой действия Эр-Рияда. Журналист пропал 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

В Эр-Рияде признали убийство журналиста только 20 октября, заявив, что Хашкаджи был убит в результате конфликта, возникшего в консульстве. До сих пор неизвестно, где находится тело убитого.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что для убийства саудовского журналиста была задействована группа из 18 человек, а в консульстве были отключены камеры видеонаблюдения. Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб также назвал убийство Хашкаджи преднамеренным. Президент США Дональд Трамп не исключил, что к убийству журналиста может быть причастен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.